Москвич умер после антипохмельной капельницы

Mash: мужчина умер после капельницы от похмелья в Москве

Мужчина умер после антипохмельной капельницы, которую ему поставили сотрудники частной клиники в Москве. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

По словам жены погибшего, ее супруг был в запое, поэтому она решила обратиться за помощью к специалистам из наркологической клиники.

«К нам приехали два врача, поставили капельницу с раствором. Что было внутри — не рассказывают до сих пор», — рассказала она.

Вскоре у мужчины остановилось сердце, а специалисты поспешили покинуть квартиру. Когда приехала скораю помощь, медики пытались реанимировать россиянина. Но спасти его не удалось.

С вдовой позже связались представители клиники, отказавшись возвращать деньги за процедуру. В ситуацию уже вмешались следователи. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее в Петербурге 20-летний юноша скончался после операции по удалению небных миндалин. Хирургическое вмешательство проводилось в частной клинике.