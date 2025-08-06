«У меня есть решение суда». Отчаянная россиянка с боем вернула себе сына из Севастополя

Жительнице Красноярска пришлось лично отправиться в Севастополь, чтобы забрать своего сына у бывшего мужа. Он увез ребенка вопреки решению суда. Забирать мальчика женщине пришлось с боем, о деталях ситуации она рассказала редакции 360.ru.

Несмотря на наличие всех судебных решений и исполнительного листа, женщина столкнулась с бездействием и бюрократическими проволочками.

В город-герой женщина приехала еще в апреле 2025 года. Она отдала исполнительный лист в прокуратуру. По ее словам, местные правоохранительные органы делать ничего не стали.

Узнав об этом, бывший супруг увез сына из Красноярска в Севастополь. На тот момент стороны еще судились за опеку в суде, в итоге выиграла мать мальчика. Она получила исполнительный лист и отправилась в Севастополь.

Как объяснила пострадавшая, конфликт возник после того, как она подала в суд заявление об определении места жительства ребенка.

«Я писала в полицию заявление на самоуправство. Потому что это с его стороны самоуправство было, он не исполнял решение суда», — объяснила женщина.

Жесткая развязка в Севастополе

Не выдержав бездействия властей, женщина сама предприняла решительные действия. В момент, когда ребенок находился на улице в сопровождении родственников отца, она буквально «похитила» его — посадила в машину и уехала.

«Он шел впереди, сын. Я взяла ребенка, села в машину и уехала. Но он [бывший муж] еще при этом разбил машину, успел стекло разбить. Мне попало, под глазом все рассечено. И сыну немного осколками попало», — рассказала женщина.

Последствия «похищения»

После возвращения ребенка женщине начали поступать звонки из уголовного розыска и от сотрудников ГИБДД с обвинениями в похищении. В ответ она предоставила судебные документы, подтверждающие ее законные права на проживание с ребенком.

«В итоге я сама забрала ребенка. И мне из уголовного розыска звонят и угрожают, что это самоуправство, похищение. У меня есть все документы, что ребенок должен проживать со мной. И они мне еще угрожают», — рассказала пострадавшая.

В настоящий момент женщина находится в Москве, где уже подала заявление в полицию о нанесении побоев. Она заявила, что намерена в суде защищать себя и своего сына от дальнейших угроз со стороны бывшего супруга.

Ранее в Звенигороде женщина грозилась убить обидчицу своей дочери только за то, что та задела ее ребенка во время игры на детской площадке.