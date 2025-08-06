Сегодня 17:51 «Яжемать» идет в рукопашную: почему бьют чужих детей? 0 0 0 Фото: РИА «Новости» Эксклюзив

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«Яжемать» в Звенигороде грозилась убить обидчицу своей дочери только за то, что та задела ее чадо во время игры на детской площадке. Или вот: в Балашихе женщина ударила ребенка и назвала «русской тварью» его мать. За что? Опять конфликт на ровном месте. И таких случаев все больше: взрослые люди набрасываются на чужих детей, якобы защищая своих собственных. Подобной агрессии стало так много, что впору бить в колокол. Так что реально происходит?

Безусловно, у каждого случая своя причина, своя природа. Однако есть и общие закономерности. Скученность людей порождает напряжение. Так же, как и напряжение, разлитое в наэлектризованном воздухе. Давайте начистоту: вы часто, много ли видите действительно благодушные, расслабленные, светлые лица на улицах? Или чаще кто-то хмурится, спешит, злится? Может быть, как правило, постоянное агрессивное напряжение? Мы живем в регулярном стрессе — и это факт, какой бы банальностью он ни был. Про такое говорят: поднеси спичку — вспыхнет, как на пороховой бочке. Действительно, люди готовы наорать, толкнуть, даже ударить, только задень их. Иногда вообще кажется, что они этого и ждут. Что изменилось?

Фото: РИА «Новости»

Помните фразу и сцену в «Бойцовском клубе»? «Затеять драку с человеком на улице на самом деле весьма непросто». И нам показывают, как люди у торговых центров пытаются избежать потасовки.

Но сейчас я часто наблюдаю, что многие готовы бить в ответ — за мелочь, и бить страшно. Сказал что-то? Получи в череп! Градус насилия, агрессии настолько велик, что пахнет серой.

Это одна из причин того, что устраивают «яжематери» и реже «яжеотцы» в том числе и на детских площадках. У меня две дочери — и не трудно догадаться, что за свою жизнь я повидал немало очень странных мамашек и папашек вокруг. Они готовы были вцепиться в глотку другому, если тот вдруг задел их ребенка. Но чем была вызвана такая реакция? Чем продиктована? Кто-то, вероятно, скажет, что так «яжематери» защищают свои чада. Однако часто мы видим, как эта самая защитница (или защитник) набрасывается на своих собственных детей похлеще и пожестче, чем какой-нибудь обидчик с улицы. Родителям-то можно. Они же боссы.

Фото: РИА «Новости»

Речь идет не о защите детей, а о вымещении собственного раздражения, злости, неудач. Это сублимация своих комплексов и обид, которая может привести к самым трагическим последствиям. Более того, в определенный момент такие акты агрессии становятся чем-то вроде опасной патологии. К сожалению, люди начали позволять себе слишком многое. В тысячи раз больше того, что готовы позволить другим, — и вот что, будем честны, пугает и отвращает.

Подчас, о чем тоже надо говорить откровенно, сказывается в таких конфликтах фактор «иностранных специалистов». Их надо учить уважать ценности той страны, в которой они оказались.

Вряд ли подобное можно решить исключительно ужесточением наказаний или очередными запретами, как у нас любят. Важно воспитание. У нас это слово — воспитание — все больше считается старомодным, архаичным. Однако оно имеет первостепенное значение. И воспитывать нужно как детей, так и взрослых (этих, может быть, в первую очередь). Кроме того, соответствующие структуры и инстанции должны разработать и внедрить целую систему по снижению агрессии у населения.

Фото: РИА «Новости»

Был такой фильм у Квентина Тарантино — «Бешеные псы»; так с каких пор у нас люди стали превращаться в этих самых бешеных? Кто и за какое место их укусил? Перегрызть друг другу глотки — много ума не надо, а броситься на детей — это уже из разряда психического — лечить надо, причем на всех уровнях.