«Ты живешь только ради меня»: житель Петербурга издевается над бабушкой-блокадницей

Несколько раз судимый житель Санкт-Петербурга издевается над родной бабушкой, пережившей блокаду, и требует у нее деньги. Об этом рассказала 360.ru знакомая пенсионерки Мария.

Она пояснила, что на Рождество решила заехать к пожилой женщине в гости, чтобы поздравить с праздником.

«И то, что мы увидели… Поразило — это мало сказать: разгромлено было все, он внаглую лежал на бабушкиной кровати. А рядом лежал матрас. На матрасе непонятно, то ли бабушка, то ли он спит», — заявила Мария.

Вместе с мужем женщина забрала пенсионерку к себе на три месяца. Все это время внук названивал им и убеждал, что все осознал. Однако стоило блокаднице вернуться в квартиру, история тут же повторилась. Мужчина потребовал у бабушки деньги и, получив отказ, разгромил жилье.

Дочь пожилой женщины вызвала полицию, но уже через два дня дебошира отпустили. Мария задалась вопросом, как такое произошло, если он должен отбывать наказание в колонии-поселении, которой ему заменили условный срок.

«Бабушку я прекрасно понимаю. Это ее внук, да и она такой человек. Переживший блокаду всегда переживает, чтобы был одет и накормлен. Она за ним ухаживала. Получала пенсию — и мало того, что оплачивала квартиру, так еще и он у нее таскал постоянно. Выпрашивал, чуть ли не последнее забирал. А она в долги влезала из-за него — потому что ему то сигареты дайте, то выпить… Не дашь денег — иди, ищи, не мои проблемы. Он не бил ее — просто измывался. Говорил: ты живешь только ради меня», — рассказала собеседница 360.ru.

При этом сама пенсионерка боится предавать историю огласке и не пускает на порог журналистов, считая, что это будет для нее позором. Мария пытается убедить пожилую женщину, что стыдиться нечего и что истинный позор — действия ее внука.

Позже прокуратура Фрунзенского района начала проверку. Надзорное ведомство оценит действия родственников блокадницы и социальных служб, в случае необходимости примет меры.

