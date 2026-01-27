Суд в Петербурге арестовал пенсию и квартиру 87-летней лежачей блокадницы

Суд в Санкт-Петербурге наложил арест на пенсию и квартиру 87-летней лежачей женщины, пережившей блокаду. Об этом сообщила петербургская редакция KP.RU .

В распоряжении женщины остался только прожиточный минимум, которого не хватает даже на лекарства.

Все произошло из-за многолетней судебной тяжбы ее сына — архитектора — с дочерью известного в городе бизнесмена, заказавшей ему загородный дом. В какой-то момент она не перевела очередной промежуточный платеж, а вместо этого обвинила мужчину в фальсификации работ и потребовала вернуть деньги в тройном размере.

Арбитражный суд вынес решение в пользу архитектора, но истица не сдалась и попыталась через другую инстанцию повесить на него долг в девять миллионов рублей. Однако и здесь кассационный суд не встал на ее сторону. Кроме того, мужчина уверяет, что судей начали менять без объяснения причин, а записи заседаний бесследно исчезают.

Позднее оппоненты потребовали взыскать с блокадницы 3,5 миллиона рублей, которые ей с 2020 года перевел сын, уверяя, что мужчина таким образом скрывает от них деньги.

«В первой инстанции я снова выиграл, но в апелляции нашлись люди, у которых рука не дрогнула», — добавил ответчик.

Сам он считает, что стал жертвой слаженно действующей группы мошенников. Теперь он пытается обжаловать решение через прокуратуру. Ведутся доследственные проверки.

