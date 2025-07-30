На Камчатке за час произошло 11 новых землетрясений

Российские геофизики зафиксировали 11 землетрясение у побережья Камчатки чуть более чем за час. Магнитуда подземных толчков варьировалась от 4,2 до 5,5, сообщили в Telegram-канале камчатского филиала Единой геофизической службы РАН.

Последнее землетрясение произошло недалеко от Петропавловска-Камчатского, магнитуда составила 4,1.

Землетрясение магнитудой 8,7 произошло 30 июня в Тихом океане в 150 километрах от Камчатки и в 360 километрах от Северо-Курильска.

Его назвали сильнейшим за историю наблюдений на Дальнем Востоке с 1952 года. И в целом сейсмологи расценили его как событие планетарного масштаба. Из-за землетрясения на Камчатке проснулся вулкан Ключевский, тревогу цунами объявили в США и Японии.

Ранее ведущий научный сотрудник Института физики Земли имени Шмидта Александр Жигалин заявил, что на камчатке проводили работы по укреплению объектов, подверженных разрушению, в случае возникновения подземных толчков.