Восемь землетрясений зафиксировали на Камчатке за час

В четверг, 31 июля, у берегов Камчатки за час произошло восемь землетрясений. Об этом в Telegram-канале сообщил региональный филиал Единой геофизической службы Российской академии наук.

Сейсмологи отметили, что магнитуда подземных толчков составила от 4,5 до 6,7. Землетрясения зафиксировали на глубине до 58,4 километра.

В среду на Камчатке случилось сильнейшее за всю историю наблюдений землетрясение магнитудой 8,8. Власти объявили угрозу цунами, местным жителям рекомендовали не приближаться к побережью в опасных районах, а к вечеру угрозу отменили.

Высота волн на Камчатке достигла шести метров, а в Северо-Курильске — пяти метров. В Институте вулканологии и сейсмологии РАН предупреждали, что в последующие месяцы будут продолжаться афтершоки. Наиболее опасными станут ближайшие двое суток.

Ранее последствия цунами на Курилах сняли на видео.