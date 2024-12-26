Три взрыва и резкий крен. Мог ли сухогруз Ursa Major затонуть из-за теракта
Российское судно Ursa Major потерпело крушение 23 декабря в Средиземном море, 14 членов экипажа спаслись, двое считаются пропавшими без вести. Судовладелец выдвинул свою версию произошедшего. В материале 360.ru — все, что известно о кораблекрушении сухогруза.
Что известно о крушении судна Ursa Major
Ursa Major — большое грузовое судно, построенное в 2009 году, ходило под российским флагом. Крушение сухогруза произошло 23 декабря. Судно следовало из Санкт-Петербурга во Владивосток, куда оно должно было прибыть 22 января. Кораблекрушение произошло в 110 километрах от побережья Испании в нейтральных водах.
На борту находилось 16 членов экипажа, они покинули судно и подали сигнал бедствия. Спасти удалось 14 моряков, их доставили в порт Картахены. Двое членов экипажа считаются пропавшими без вести.
Спасением моряков занимались два испанских корабля и один российский. Район крушения Ursa Major признали опасным для судоходства. По факту крушения грузового судна возбудили уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта, повлекшего по неосторожности смерть двух и более человек. По версии следствия, перед крушением на корабле «произошел инцидент», спровоцировавший затопление сухогруза.
«На судне под флагом России произошел инцидент, приведший к последующему его затоплению. Экипаж корабля покинул борт на спасательной шлюпке», — сообщила пресс-служба Западного МСУТ Следственного комитета.
Причины крушения Ursa Major
Раньше никаких проблем с судном не было, заявил бывший генеральный директор компании ООО «СК-Юг», которая владела морским транспортом.
«Никаких проблем не было, по крайней мере, на моей памяти. <…> Происшествий с пароходом не было. Нормальный пароход, хороший пароход», — отметил экс-директор.
Среди экипажа текучки не наблюдалось, добавил бывший гендиректор.
Депутат Госдумы и бывший морской офицер Андрей Колесник удивился скорости затопления судна. Он отметил, что у сухогрузов такого типа в машинном отделении нет водонепроницаемых переборок, и весьма подозрительно, что взрыв произошел именно там.
«Слишком много странных совпадений. Большая глубина. Отдаленность от берега. Взрыв именно в машинном отделении», — поделился сомнениями морской офицер.
Судовладелец заявил, что причиной кораблекрушения послужил теракт. Пресс-служба группы компаний «Оборонлогистика», владеющей Ursa Major, рассказала, что известно о взрывах на судне.
«„Оборонлогистика“ полагает, что 23 декабря 2024 года была совершена целенаправленная террористическая атака на судно Ursa Major, принадлежащее компании. По показаниям членов экипажа судна, 23 декабря 2024-го, в 13:50 (по московскому времени), произошли три последовательных взрыва с правого борта, в районе кормовой части», — сообщили в компании.
После взрывов судно получило резкий крен до 25 градусов на левый борт. Это свидетельствует о поступлении воды. В пресс-службе отметили, что сухогруз не был перегружен. Его максимальная грузоподъемность — 9,5 тысячи тонн, на судне находился груз весом всего 806 тонн.
Сухогруз перевозил два портальных крана, два крановых ковша, две судовые трюмные крышки, 20-футовый контейнер с оборудованием для крышек и 129 пустых контейнеров.