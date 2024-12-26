Три взрыва и резкий крен. Мог ли сухогруз Ursa Major затонуть из-за теракта

Pavlo Gonchar/Keystone Press Agency
Фото: Pavlo Gonchar/Keystone Press Agency/Global Look Press

Российское судно Ursa Major потерпело крушение 23 декабря в Средиземном море, 14 членов экипажа спаслись, двое считаются пропавшими без вести. Судовладелец выдвинул свою версию произошедшего. В материале 360.ru — все, что известно о кораблекрушении сухогруза.

Что известно о крушении судна Ursa Major

Ursa Major — большое грузовое судно, построенное в 2009 году, ходило под российским флагом. Крушение сухогруза произошло 23 декабря. Судно следовало из Санкт-Петербурга во Владивосток, куда оно должно было прибыть 22 января. Кораблекрушение произошло в 110 километрах от побережья Испании в нейтральных водах.

На борту находилось 16 членов экипажа, они покинули судно и подали сигнал бедствия. Спасти удалось 14 моряков, их доставили в порт Картахены. Двое членов экипажа считаются пропавшими без вести.

Спасением моряков занимались два испанских корабля и один российский. Район крушения Ursa Major признали опасным для судоходства. По факту крушения грузового судна возбудили уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта, повлекшего по неосторожности смерть двух и более человек. По версии следствия, перед крушением на корабле «произошел инцидент», спровоцировавший затопление сухогруза.

«На судне под флагом России произошел инцидент, приведший к последующему его затоплению. Экипаж корабля покинул борт на спасательной шлюпке», — сообщила пресс-служба Западного МСУТ Следственного комитета.

Фото: Соцсети

Причины крушения Ursa Major

Раньше никаких проблем с судном не было, заявил бывший генеральный директор компании ООО «СК-Юг», которая владела морским транспортом.

«Никаких проблем не было, по крайней мере, на моей памяти. <…> Происшествий с пароходом не было. Нормальный пароход, хороший пароход», — отметил экс-директор.

Среди экипажа текучки не наблюдалось, добавил бывший гендиректор.

Депутат Госдумы и бывший морской офицер Андрей Колесник удивился скорости затопления судна. Он отметил, что у сухогрузов такого типа в машинном отделении нет водонепроницаемых переборок, и весьма подозрительно, что взрыв произошел именно там.

«Слишком много странных совпадений. Большая глубина. Отдаленность от берега. Взрыв именно в машинном отделении», — поделился сомнениями морской офицер.

Фото: Freepik

Судовладелец заявил, что причиной кораблекрушения послужил теракт. Пресс-служба группы компаний «Оборонлогистика», владеющей Ursa Major, рассказала, что известно о взрывах на судне.

«„Оборонлогистика“ полагает, что 23 декабря 2024 года была совершена целенаправленная террористическая атака на судно Ursa Major, принадлежащее компании. По показаниям членов экипажа судна, 23 декабря 2024-го, в 13:50 (по московскому времени), произошли три последовательных взрыва с правого борта, в районе кормовой части», — сообщили в компании.

После взрывов судно получило резкий крен до 25 градусов на левый борт. Это свидетельствует о поступлении воды. В пресс-службе отметили, что сухогруз не был перегружен. Его максимальная грузоподъемность — 9,5 тысячи тонн, на судне находился груз весом всего 806 тонн.

Сухогруз перевозил два портальных крана, два крановых ковша, две судовые трюмные крышки, 20-футовый контейнер с оборудованием для крышек и 129 пустых контейнеров.

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