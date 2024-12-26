Три взрыва и резкий крен. Мог ли сухогруз Ursa Major затонуть из-за теракта

Российское судно Ursa Major потерпело крушение 23 декабря в Средиземном море, 14 членов экипажа спаслись, двое считаются пропавшими без вести. Судовладелец выдвинул свою версию произошедшего. В материале 360.ru — все, что известно о кораблекрушении сухогруза.

Что известно о крушении судна Ursa Major

Ursa Major — большое грузовое судно, построенное в 2009 году, ходило под российским флагом. Крушение сухогруза произошло 23 декабря. Судно следовало из Санкт-Петербурга во Владивосток, куда оно должно было прибыть 22 января. Кораблекрушение произошло в 110 километрах от побережья Испании в нейтральных водах.

На борту находилось 16 членов экипажа, они покинули судно и подали сигнал бедствия. Спасти удалось 14 моряков, их доставили в порт Картахены. Двое членов экипажа считаются пропавшими без вести.

Спасением моряков занимались два испанских корабля и один российский. Район крушения Ursa Major признали опасным для судоходства. По факту крушения грузового судна возбудили уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта, повлекшего по неосторожности смерть двух и более человек. По версии следствия, перед крушением на корабле «произошел инцидент», спровоцировавший затопление сухогруза.

«На судне под флагом России произошел инцидент, приведший к последующему его затоплению. Экипаж корабля покинул борт на спасательной шлюпке», — сообщила пресс-служба Западного МСУТ Следственного комитета.