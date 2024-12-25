Некоторые детали при крушении судна Ursa Major вызвали удивление депутата

Скорость затопления российского торгового судна Ursa Major удивила депутата Госдумы и бывшего морского офицера Андрея Колесника. Он рассказал об этом изданию «Взгляд» .

По информации СМИ Испании, у берегов которой затонуло судно, взрыв произошел в машинном отделении. Колесник считает, что при таком повреждении корабль бы так быстро не затонул. Депутат не исключил теракт.

«В машинном отделении нет водонепроницаемых переборок. И то, что взрыв, судя по имеющейся информации, произошел именно там, случилось „как нельзя кстати“. Слишком много странных совпадений. Большая глубина. Отдаленность от берега. Взрыв именно в машинном отделении», — заявил бывший морской офицер.

Колесник отметил, что окончательные выводы можно будет делать при осмотре сухогруза. У россии есть глубоководные аппараты, которые смогут провести осмотр.

Ursa Major затонуло в Средиземном море, следуя из Санкт-Петербурга во Владивосток. Спасателям удалось вытащить из воды 14 человек, их доставили в испанский город Картахена.

