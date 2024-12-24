Район крушения российского судна Ursa Major признали опасным для судоходства

Район Средиземного моря в международных водах между Испанией и Алжиром, где потерпело крушение российское грузовое судно Ursa Major, признали опасным для судоходства. Об этом сообщила испанская газета La Verdad.
«Судно накренилось, из-за чего этот район были вынуждены отметить как опасный для судоходства», — написали журналисты.
Информация о крушении появилась утром. В машинной части судна, следовавшего из Санкт-Петербурга во Владивосток, прогремел взрыв. Двое членов экипажа пропали без вести. Остальные 14 спаслись и сейчас находятся в испанской Картахене.
Ранее танкер «Меркурий» потерял ход у берегов острова Симушир на Сахалине. Команда попросила о помощи. Из порта Корсаков вышло спасательное судно и благополучно отбуксировало танкер к берегу. Никто из 19 членов экипажа не пострадал.
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