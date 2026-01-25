Три километра по морозу. В Нижнем Новгороде пассажиры сломавшейся электрички пешком шли до станции

Пассажиры пригородной электрички Нижний Новгород — Металлист 24 января добирались до ближайшей станции пешком по морозу после поломки поезда, рассказал очевидец 360.ru. Состав остановился примерно в трех километрах от станции Кожевенное.

Что произошло на маршруте Нижний Новгород — Металлист

По словам очевидцев, попытки локомотивной бригады устранить неисправность результата не дали. Альтернативный транспорт или подменный состав пассажирам не предоставили. В результате люди — среди них пенсионеры и дети — пошли к станции пешком, преодолевая путь по рельсам, снегу и обочинам.

Сын одной из пассажирок рассказал, что его 70-летняя мать регулярно пользуется этим поездом: другого транспорта до деревни Копнино нет. Еще по дороге в населенный пункт было заметно, что с составом возникают проблемы — поезд часто останавливался, машинист выходил на осмотр.

Помощи не было

«Я звонил в РЖД, но мне сказали, что замены поезда не будет, и еще при этом два раз ошиблись, сказав сначала, что будет. Им просто наплевать, что пенсионеры, дети и инвалиды должны идти зимой по снегу большое расстояние», — подчеркнул он.

Когда электричка сломалась, официального оповещения о замене не последовало. Женщина вместе с еще тремя пассажирами, среди которых были пожилые люди — 60-летняя женщина и 72-летний мужчина, решила идти пешком вдоль трассы, так как путь по железной дороге был заметен снегом. Телефон на морозе разрядился, связи с родственниками не было.

«Я хотел вызвать такси, но у мамы на морозе сел телефон», — сказал мужчина.

Проверки прокуратуры и Следственного комитета

После публикаций в соцсетях Приволжская транспортная прокуратура сообщила о начале проверки. Обстоятельства произошедшего устанавливаются, при выявлении нарушений будут приняты меры реагирования.

Помимо проверки, начатой транспортной прокуратурой, к ситуации подключился и Следственный комитет. Как сообщили в Центральном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК России, по факту произошедшего организована доследственная проверка по статье 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

360.ru направил запросы в РЖД с просьбой прокомментировать ситуацию.

