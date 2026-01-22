Дело в тормозах? Поезд сошел с рельсов в Тульской области, ситуацию взял на контроль губернатор

В Тульской области сошли с рельсов четыре пустые цистерны грузового состава

В Тульской области сошли с путей четыре вагона грузового поезда. О деталях происшествия в телеграм-канале рассказал глава региона Дмитрий Миляев.

Авария произошла на перегоне Жданка — Товарково. Состав из 71 вагона направлялся в сторону Ельца, когда четыре порожние цистерны в середине поезда сошли с рельсов.

По предварительным данным, у одной из них внезапно упало давление в тормозной системе — это и могло стать причиной аварии. Губернатор уточнил, что обошлось без жертв и пострадавших.

Из-за чрезвычайного происшествия на железной дороге начались серьезные проблемы с графиком. В пробке застряли сразу шесть пассажирских поездов. Тех, кто едет на дальние расстояния, власти пообещали согреть горячим чаем на станциях, пока пути расчищают.

Пригородные электрички при этом стараются пропускать без задержек.

Сейчас на месте работают спасатели и три восстановительных состава, приехавших из Тулы, Ельца и Узловой. Часть поврежденного поезда — чуть больше 30 вагонов — уже оттащили в Богородицк, чтобы освободить дорогу. Специалисты рассчитывают привести пути в порядок и запустить движение в ближайшие пару часов.

К поезду прибыла и группа МЧС из 14 человек. Эта группировка усилена четырьмя единицами техники.

