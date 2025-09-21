«Треск был слышен с прошлой недели». Подробности обрушения школы под Новосибирском
Очевидцы сообщили, что треск в рухнувшей школе Татарска слышали за неделю до ЧП
В Новосибирской области рухнула школа 1937 года постройки. По предварительным данным, обошлось без пострадавших: людей в здании не было. Возбуждено уголовное дело по статье «Халатность». Подробности — в материале 360.ru.
Утром 21 сентября жители Татарска были потрясены страшным треском, а затем — грохотом. Школа № 5 на улице Комиссаровской, 24, рухнула на глазах у людей. Обрушилась примерно четверть здания, которому было почти 90 лет.
«Я не присутствовал в момент обрушения, приехал позже. Я сам учился в этой школе, выпустился в 2015 году, и уже тогда она была в аварийном состоянии. Ее постоянно пытались привести в божеский вид, латали крышу, стены, и дети учились дальше <… > жители говорят, что треск в школе был слышен еще с прошлой недели», — рассказал kp.ru очевидец Александр.
Школа № 5, возведенная в 1937 году, считалась старейшей в городе.
К счастью, обрушение произошло в воскресенье, когда здание было пустым, поэтому удалось избежать трагедии.
ГУ МЧС России по Новосибирской области
Следователи возбудили уголовное дело по статье «Халатность». Назначена судебная строительная экспертиза, которая определит степень износа конструкции и причины обрушения. В школе изъяли всю необходимую документацию.
«Будет устанавливаться, когда и кем производились ремонтные работы в учебном заведении», — уточнили в СУ СК России по Новосибирской области.
Детей переведут в другую школу, сообщили в областном министерстве образования.
«С 22 сентября все 210 обучающихся школы № 5 в Татарске будут переведены в школу № 9, располагающуюся в шаговой доступности», — подчеркнули в ведомстве.
Губернатор Новосибирской области Андрей Травников поручил министру образования региона Марии Жафяровой выехать на место происшествия.
Перед началом учебного года администрацией Татарского муниципального округа школа была принята готовой к приему обучающихся.
Министерство образования Новосибирской области
Сейчас на месте ЧП работает комиссия по чрезвычайным ситуациям. После того как здание осмотрит лицензированная организация, будет принято решение о его дальнейшей судьбе. Прокуратура контролирует ход и результаты расследования уголовного дела, возбужденного по факту частичного обрушения здания школы в Татарске.