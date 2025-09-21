«Треск был слышен с прошлой недели». Подробности обрушения школы под Новосибирском

Очевидцы сообщили, что треск в рухнувшей школе Татарска слышали за неделю до ЧП

В Новосибирской области рухнула школа 1937 года постройки. По предварительным данным, обошлось без пострадавших: людей в здании не было. Возбуждено уголовное дело по статье «Халатность». Подробности — в материале 360.ru.

Утром 21 сентября жители Татарска были потрясены страшным треском, а затем — грохотом. Школа № 5 на улице Комиссаровской, 24, рухнула на глазах у людей. Обрушилась примерно четверть здания, которому было почти 90 лет.

«Я не присутствовал в момент обрушения, приехал позже. Я сам учился в этой школе, выпустился в 2015 году, и уже тогда она была в аварийном состоянии. Ее постоянно пытались привести в божеский вид, латали крышу, стены, и дети учились дальше <… > жители говорят, что треск в школе был слышен еще с прошлой недели», — рассказал kp.ru очевидец Александр.

Школа № 5, возведенная в 1937 году, считалась старейшей в городе.