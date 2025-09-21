В Новосибирской области обрушилась школа

Следователи возбудили уголовное дело после обрушения школы в Татарске

В городе Татарске Новосибирской области обрушилась часть здания школы. Возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе СУ СК России по Новосибирской области.

«В городе Татарске частично обрушилось здание средней общеобразовательной школы № 5, никто не пострадал», — уточнили в СК.

На место происшествия прибыла следственная группа. Будет проведена судебная строительная экспертиза, чтобы определить степень износа конструкции и причины обрушения.

«В общеобразовательном учреждении изъята вся необходимая документация. Будет устанавливаться, когда и кем производились ремонтные работы в учебном заведении», — добавили в следкоме.

Ведутся следственные действия для выяснения всех деталей случившегося.

Прокуратура организовала проверку по факту частичного обрушения школы в Татарске. Как уточнили в пресс-службе ГУ МЧС России по Новосибирской области, в момент обрушения части здания людей не было.

По данным сайта школы, двухэтажное здание школы впервые распахнуло двери для учеников в феврале 1937 года. Во время Великой Отечественной войны здесь располагались военные казармы.

Накануне обрушилась школа в Москве. Бетонные перекрытия здания рухнули во время строительных работ. Погибли двое рабочих субподрядной коммерческой организации, 19-ти и 29-ти лет.