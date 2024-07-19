Ставили на колени и плевали. Толпа детей издевалась над восьмиклассником в Красноярке

Несколько детей издевались над восьмилетним мальчиком и его другом у здания школы в Красноярске. Подростки поставили ребят на колени и заставляли просить прощения, рассказала в беседе с 360.ru мать пострадавшего ребенка.

«Потом они добежали до крыльца школы. Там их заставить просить прощения, на колени поставили. Мальчик-сосед, армянин, снимал все это», — подчеркнула собеседница 360.ru.

Отдельные подробности случившегося, по ее словам, выяснились только сегодня, хотя вся эта ситуация произошла еще 15 июля. Оказалось, что обидчики гоняли детей где-то в районе гаражей. Помимо этого, друзей загнали на девятый этаж дома неподалеку и угрожали.

«Мой сын гулял с другом, играли они. Подошли ребятишки. Двое или трое. Друг друга начали обзывать. И тут же подбежала толпа таких же нерусских ребятишек и принялась их гонять», — пояснила женщина.

Женщина выразила уверенность, что именно соседский сын подбил других приятелей на эти издевательства.

Мальчик начал бояться выходить на улицу

«Бить его не били. Били второго мальчишку, в моего только плевались. Но психологическую травму, конечно, ребенок получил. Он на улицу боится выходить, выходит только со мной», — добавила мать пострадавшего.

После этого происшествия семья обратилась в полицию. По словам собеседницы 360.ru, правоохранители сработали очень оперативно.

«Во вторник, 16-го числа. К нам из ГУ МВД края приехала женщина, она руководила всем, были все дети найдены, родители. Полиции я благодарна, что настолько быстро сработали», — отметила она.

Видео хотели слить на YouTube

С детьми, которые участвовали в издевательствах, родители восьмиклассника тоже уже успели пообщаться. Один из мальчиков рассказал, что школьник, который снимал происходящее у здания учебного заведения, обещал, что выложит это на YouTube.

В комментарии ТВК она отметила, что показывала видео с камер наблюдения, на котором видно, как толпа унижает двух мальчиков. Одна из матерей, по ее словам, предлагала замять ситуацию за сумму в 30 тысяч рублей или любой телефон.

«Мы, естественно, отказались. Другие родители тоже просили не обращаться в полицию, хотели мирно решить, говорили, что у них нет гражданства», — добавила она.