Сегодня 13:58 Стало известно о состоянии сбитого пьяным мигрантом подростка в Новосибирске Мать сбитого пьяным мигрантом подростка в Новосибирске рассказала об аварии 0 0 0 Эксклюзив

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Сбитый автомобилем под управлением пьяного мигранта новосибирский подросток до сих пор находится в шоке, но его общее состояние удовлетворительное. Об этом 360.ru рассказала мать мальчика. Она пояснила, что сейчас водит сына по врачам.

По словам женщины, мальчик уже посетил невролога, который направил его на магнитно-резонансную томографию головы и шеи. В ближайшее время подростку поставят прививку от столбняка, так как после падения на асфальт он получил множество ран. «В целом состояние удовлетворительное. Но он еще в стрессе. Шея болит, там небольшое смещение позвонков. Ссадины и ушибы лечим», — заявила собеседница 360.ru. Мать пострадавшего мальчика пояснила, что в момент аварии находилась в непосредственной близости и видела сам момент наезда.

«Я сидела на квадроцикле, услышала какой-то звук. Увидела, что одна из машин едет по странной траектории, причем довольно быстро, словно он газ в пол втопил. Дети стояли около поребрика, и он как-то так врезался в них. Потом вижу, что сын отлетел», — рассказала она.

Фото: Телеканал «360» 1/3 Фото: Телеканал «360» 2/3 Фото: Телеканал «360» 3/3

По словам матери мальчика, дальше ее словно выбило. Следующее, что она помнит, как помогала плачущему и окровавленному сыну встать на ноги. «Водитель вел себя отвратительно. Ни капли сожаления, ни извинения. Я видела, как водители себя ведут, когда сбивают, а этот расслабленный был. Очень сильно пьяный, от него прямо несло», — добавила женщина. Собеседница 360.ru подчеркнула, что с сыном сразу же отправилась в больницу. Потом выяснилось, что шедшая с пляжа пьяная компания, узнав, что внутри сидит водитель, который сбил ребенка, пыталась на него напасть. Получилось у них это или нет, она не знает. Отец пострадавшего подростка заявил, что водитель пытался скрыться с места аварии до приезда полиции, поэтому он забрал у него ключи от машины. Мужчина добавил, что мигрант пытался доказать, что ребенка специально бросили ему на капот. После прибывшие на место полицейские забрали автомобиль, а в ходе проверки уточнили, что за руль пьяный мигрант сел, даже не имея прав. По данным пресс-службы Следственного комитета, у сбившего ребенка мигранта нет российского гражданства. Председатель ведомства Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по результатам проведенной проверки.