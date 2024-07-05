Пьяный мигрант в Новосибирске наехал на ребенка и пытался скрыться

По его словам, ребенок находился на квадроцикле со взрослым и ждал открытия дверей перед заездом на территорию. Сзади была большая надувная лодка. В этот момент в их транспорт врезался легковой автомобиль под управлением мужчины.

«Товарищ тот после столкновения остановился в метрах шести. Хорошо еще, что сын отлетел на надувную лодку, а не на асфальт. Но все равно весь поцарапанный, у него смещение шейных позвонков. После этого жена схватила сына, и они поехали в больницу. Сейчас сын себя чувствует более-менее, поставили специальный воротник на шею, но на улицу боится выходить», — сказал отец ребенка.