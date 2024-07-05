Пьяный мигрант в Новосибирске наехал на ребенка и пытался скрыться
В Новосибирске мигрант наехал на 12-летнего мальчика и попытался покинуть место ДТП. Об этом 360.ru рассказал отец пострадавшего подростка Вадим.
По его словам, ребенок находился на квадроцикле со взрослым и ждал открытия дверей перед заездом на территорию. Сзади была большая надувная лодка. В этот момент в их транспорт врезался легковой автомобиль под управлением мужчины.
«Товарищ тот после столкновения остановился в метрах шести. Хорошо еще, что сын отлетел на надувную лодку, а не на асфальт. Но все равно весь поцарапанный, у него смещение шейных позвонков. После этого жена схватила сына, и они поехали в больницу. Сейчас сын себя чувствует более-менее, поставили специальный воротник на шею, но на улицу боится выходить», — сказал отец ребенка.
По его словам, водитель иномарки был пьян. Вадим вытащил ключи из замка зажигания его автомобиля, чтобы нарушитель не скрылся.
«Ничего не стал с ним делать, вызвали ГИБДД. Стояли, ждали, как тут водитель вдруг попытался уехать. Мы встали перед машиной, он чуть друга моего сбил, но ничего серьезного. Начал кричать, что мы его подставили, что специально бросили на капот ребенка. К пяти утра мы разобрались, машину отправили на штрафстоянку, она принадлежала его жене. У водителя не было прав», — добавил он.
Пресс-служба СК России уточнила, что водитель не имел гражданства России и подтвердила его алкогольное опьянение. По факту случившегося возбудили уголовное дело.
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