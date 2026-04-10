Смертельный поход: как роковая ссора погубила туристов на Камчатке МЧС: туристам из потерявшейся на Камчатке группы не стоило разделяться

Группа туристов из Санкт-Петербурга и Череповца, отправившаяся в конце марта в поход на Камчатку, пережила кошмар на Авачинском перевале. Погибли двое, пятеро получили тяжелые обморожения. Сегодня, 10 апреля, выживших эвакуировали спасатели. Почему путешественники оказались в ловушке стихии и можно ли было этого избежать, разбирался 360.ru.

Ссора, разделившая группу По словам министра по чрезвычайным ситуациям Камчатского края Сергея Лебедева, о том, что туристы потерялись, в спасательные службы минувшей ночью сообщил организатор похода. Он рассказал, что 28 марта зарегистрированная группа выдвинулась из села Пиначево по запланированному маршруту по Налычевскому парку в Елизовском муниципальном округе. Все — опытные лыжники и походники, имеющие опыт в разных климатических условиях. Уже 3 апреля в районе Таловского кордона между путешественниками произошел конфликт, в результате которого группа разделилась: два человека выбрали сокращенный маршрут, остальные продолжили основной. С 7 апреля туристы перестали выходить на связь. Контрольной датой их возвращения значилось 10 апреля.

По информации телеграм-канала Shot, причиной конфликта внутри группы оказались именно разногласия по выбору маршрута. Когда переход к Авачинскому перевалу прервала сильнейшая метель, руководительница стала настаивать на возвращении по более безопасной местности. Ее поддержал только один человек, остальные выбрали длинный и более суровый путь к точке, несмотря на большие риски: погода в этих краях меняется экстремально быстро, нулевая видимость может наступить за считаные минуты, при этом рельеф сложный и подразумевает пересечение горных рек. Как шла поисковая операция После поступившего сообщения о пропавших путешественниках развернулась масштабная спасательная операция. Рано утром 10 апреля на поиски туристов выдвинулась сводная группа, в состав которой вошли сотрудники МЧС и КГКУ «ЦОД» со снегоходной техникой, а также инспекторы природного парка «Вулканы Камчатки».

«Мы знаем, что 8-го числа была очень сильная пурга, очень сильный ветер в том районе. <…> Вероятнее всего, произошла какая-то аварийная ситуация», — говорил начальник поисково-спасательного отряда ГУ МЧС России по Камчатскому краю Сергей Марков. Спасатели зашли на маршрут туристов с разных сторон, чтобы не пропустить ни одной зоны: часть выдвинулась через Корякский перевал, другие шли с кордона в район водопада. Работы осложнялись низовой метелью. Спустя несколько часов походников удалось обнаружить. За ними тут же вылетел вертолет МЧС. Несмотря на оперативную реакцию экстренных служб, спасти удалось не всех туристов.

Сколько туристов из потерявшейся группы выжило? О завершении спасательной операции на Авачинском вулкане Лебедев объявил в 10 часов утра по московскому времени. Погибли два человека — 2001 и 2003 годов рождения. Их тела вывезли с места ЧП. «Фонтанка» выяснила, что погибшими стали студент и выпускник Санкт-Петербургского горного университета. Оба молодых человека состояли в туристическом клубе имени И. А. Ефремова на базе этого вуза, но на Камчатку полетели не по его линии.

Информация о том, что группа не имела палатки и средств связи, не подтвердилась. У них были палатка, печка и достаточное количество провианта. Причины случившегося установят компетентные органы. Сергей Лебедев

Пять путешественников остались живы, но получили серьезные обморожения. Тяжесть их состояния уточняется. «На момент осмотра угрозы жизни ни у одного из них не обнаружено. <…> Полное обследование будет проведено в обязательном порядке», — передал слова врача Рустама Сабирова региональный Минздрав. По информации РИА «Новости», одной из выживших оказалась опытная спортсменка Кира Ветрова, состоящая в Федерации альпинизма и скалолазания Вологодской области. На Камчатку она отправилась по собственному желанию. Краевое правительство окажет родственникам погибших всестороннюю помощь, сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС. В ведомстве также выразили глубокие соболезнования родным и близким туристов, для которых этот поход стал роковым.

Кто ответит за ЧП на Авачинском перевале? После гибели походников на Камчатке завели уголовное дело по двум статьям: о причинении смерти по неосторожности и об оказании небезопасных услуг, повлекших смерть. «Проводятся действия, направленные на установление причин и обстоятельств произошедшего, сбор и закрепление доказательственной базы», — заявили в пресс-службе регионального управления СК России. Елизовская городская прокуратура также организовала проверку действий организатора похода на предмет соблюдения законодательства и качества услуг. «Результаты расследования уголовного дела поставлены на контроль», — добавили в ведомстве. Что стало причиной гибели туристов на Камчатке Пока правоохранители разбираются в том, кто ответит за случившееся, в МЧС назвали ЧП ужасной трагедией, основной причиной которой стало пренебрежение элементарными правилами безопасности.

Основное правило звучит так: вместе пошли — вместе пришли. Поэтому делиться на группы, менять маршрут — не самое лучшее занятие. Ругаться, делиться надо дома, а не на маршруте. Сергей Лебедев

Он добавил, что ключевую роль в спасении туристов сыграла регистрация группы. Отправляться в походы, не информируя об этом МЧС, недопустимо.