Двоих пропавших на Камчатке туристов нашли мертвыми

На Камчатке спасатели нашли группу туристов, которые не выходили на связь с 7 апреля, среди них есть погибшие. Об этом в соцсети « ВКонтакте» сообщил краевой глава МЧС Сергей Лебедев.

«Погибли два человека 2001 и 2003 годов рождения. Один с обморожениями. Пять человек находятся на базе у подножья Авачинского вулкана, куда их доставили спасатели и волонтер», — сообщил министр.

По данным ТАСС, туристы приехали на Камчатку из Санкт-Петербурга и Череповца. Группа вышла в поход 28 марта, а 3 апреля в районе Таловского кордона туристы разделились: двое с палаткой и спутниковым телефоном остались на месте, а семеро продолжили движение к Авачинскому перевалу без снаряжения и связи.

Поиски осложняла низовая метель. Спасатели, по словам Лебедева, выдвигались на снегоходах по трем направлениям. Глава МЧС назвал причиной трагедии пренебрежение элементарными правилами безопасности.

Следственный комитет сообщил в MAX о возбуждении уголовного дела по факту причинения смерти по неосторожности и оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.