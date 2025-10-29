Спасатели эвакуировали застрявших на камчатском вулкане туристов

Спасатели добрались до туристов, застрявших на Авачинском перевале. Путешественников передали родственникам, рассказал в соцсети «ВКонтакте» министр по чрезвычайным ситуациям Камчатского края Сергей Лебедев.

Четверо туристов застряли на Авачинской Сопке на трех автомобилях. Причиной стала сильная пурга и снегопады. Пока шла спасательная операция, туристы держали связь. У машин заканчивалось топливо.

Спасатели обнаружили туристов на Авачинском перевале и доставили их до автодороги, сообщил ранее Лебедев. Работу осложняла низовая метель у подножия вулкана. Спасатели отложили операцию до утра. На помощь основной группе направилась дополнительная группа КГКУ «ЦОД» на снегоходах.