Утром в воскресенье, 3 августа, в Краснодарском крае разбушевалась стихия. Сильнейшие ливни, сход селевых потоков, подтопления испортили отдых десяткам тысяч туристов. Некоторым пришлось даже спасаться бегством из-за выхода смерча на пляж. Подробности — в материале 360.ru.

Смерч срывал крыши беседок

Смерчи заметили у берегов Сочи и Туапсе. По словам очевидцев, вихри образовывались почти на горизонте и потом с бешеной скоростью неслись в сторону берега.

«Сначала это не казалось страшным, но чем ближе он становился, тем яснее было, что надо бежать», — рассказала 360.ru местная жительница Алена.

Девушка видела, как смерч вышел на берег и начал поднимать в воздух все, что попадалось на его пути. Чудом обошлось без пострадавших.

«В небе летали щиты и крыши беседок. Позже, когда я шла обратно домой, то увидела, что смерч даже перебросил катамаран к выходу с пляжа. Это очень опасно», — поделилась Алена.