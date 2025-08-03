Смерч сносил все на пути. Очевидцы — о последствиях погодного апокалипсиса на Кубани
Утром в воскресенье, 3 августа, в Краснодарском крае разбушевалась стихия. Сильнейшие ливни, сход селевых потоков, подтопления испортили отдых десяткам тысяч туристов. Некоторым пришлось даже спасаться бегством из-за выхода смерча на пляж. Подробности — в материале 360.ru.
Смерч срывал крыши беседок
Смерчи заметили у берегов Сочи и Туапсе. По словам очевидцев, вихри образовывались почти на горизонте и потом с бешеной скоростью неслись в сторону берега.
«Сначала это не казалось страшным, но чем ближе он становился, тем яснее было, что надо бежать», — рассказала 360.ru местная жительница Алена.
Девушка видела, как смерч вышел на берег и начал поднимать в воздух все, что попадалось на его пути. Чудом обошлось без пострадавших.
«В небе летали щиты и крыши беседок. Позже, когда я шла обратно домой, то увидела, что смерч даже перебросил катамаран к выходу с пляжа. Это очень опасно», — поделилась Алена.
Куда сместится циклон
Еще одно ЧП из-за непогоды произошло в поселке Лермонтово: там рухнул мост под напором селя.
«Место сейчас полностью оцеплено. За рекой без переправы остались 300 домов. Ищем альтернативные пути объезда», — сообщил глава Туапсинского округа Сергей Бойко.
Он написал в своем Telegram-канале, что на месте работают все оперативные службы. Первичный обход подтоплений в частных домах не выявил. В ближайшее время сотрудники Тенгинского теротдела проведут еще один обход, более детальный. Бойко добавил, что вода в река Шапсухо еще не сошла, но ее уровень перестал повышаться.
«Прогнозируется смещение циклона в сторону Псебе и Ольгинки и далее в северные части округа. Призываю жителей быть предельно осторожными. Не находиться вблизи рек, в местах возможных подтоплений, в лесу», — обратил внимание глава Туапсинского округа.
В селе Дефановка на улице Кольцевой на фоне подтоплений с моста в реку рухнул автобус, внутри которого находились 25 человек, сообщил оперштаб Краснодарского края. Всех пассажиров и водителя спасли сотрудники «Кубань-СПАС», в операции участвовали семь человек и две единицы техники.
Еще четырех человек спасли в этом же селе из водяного плена: течение разлившейся реки Шапсухо подхватило автомобиль с людьми и перевернуло его в воду, сообщил Telegram-канал «Кубань 24». Пассажиров и водителя успели вовремя вытащить.
В Туапсинском районе ввели режим ЧС
Днем 3 августа обстановка в переживающем наводнение регионе остается напряженной. Как отметил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в своем Telegram-канале, экстренные и спасательные службы работают в усиленном режиме. В Туапсинском округе ввели муниципальный режим ЧС..
«Непогода затронула и Горячий Ключ. В селе Фанагорийском резко поднялся уровень реки Чепси. Произошло подтопление улиц Калинина и Лесной, количество подтопленных домов и территорий уточняется», — уточнил глава региона.
Для обеспечения безопасности жителей и для тех, чьи дома пострадали от буйства стихии, открыли два пункта временного размещения: в школах поселков Новомихайловский и Джубга.
«Все готово для приема людей», — подчеркнул Сергей Бойко.
Укрыться от непогоды также можно в домах культуры в Небуге, Агое, Тюменском и Агуй-Шапсуге.
Жителей призвали сообщать о происшествиях по телефонам: 8 (86167) 2-52-12, 2-42-12, 112, 01, 010, 101, 8 (861)-268-64-40 (телефон доверия ГУ МЧС России по Краснодарскому краю).