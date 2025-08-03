Режим ЧС ввели в Туапсинском округе после выхода рек из берегов

Он подчеркнул, что в селе Дефановка вода затопила 25 жилых домов, в Молдаванском пострадали девять построек и 25 придомовых территорий. Также большая вода пришла в поселок Новомихайловский.

«Для обеспечения безопасности жителей открыли два пункта временного размещения: в школах поселков Новомихайловский и Джубга», — объявил Кондратьев.

Губернатор добавил, что экстренные и спасательные службы перешли на усиленный режим работы для оперативного устранения последствий разгулявшейся стихии.

Кондратьев добавил, что последствия непогоды привели к разливу реки Чепси в Горячем ключе. Пока пострадало только село Фанагорийское, где затопило несколько домов. Но точного количество пока неизвестно.

Обрушившиеся на Краснодарский край обильные ливни привели к выходу рек из берегов и сходу селей на дороги. В частности, потоки из песка и камней перекрыли полосы на федеральной трассе М-4 «Дон», оставив для проезда только одну полосу.