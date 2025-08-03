Режим ЧС ввели в Туапсинском округе после выхода рек из берегов
Власти Туапсинского округа ввели режим чрезвычайной ситуации муниципального уровня из-за подтопления домов. Об этом сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
Он подчеркнул, что в селе Дефановка вода затопила 25 жилых домов, в Молдаванском пострадали девять построек и 25 придомовых территорий. Также большая вода пришла в поселок Новомихайловский.
«Для обеспечения безопасности жителей открыли два пункта временного размещения: в школах поселков Новомихайловский и Джубга», — объявил Кондратьев.
Губернатор добавил, что экстренные и спасательные службы перешли на усиленный режим работы для оперативного устранения последствий разгулявшейся стихии.
Кондратьев добавил, что последствия непогоды привели к разливу реки Чепси в Горячем ключе. Пока пострадало только село Фанагорийское, где затопило несколько домов. Но точного количество пока неизвестно.
Обрушившиеся на Краснодарский край обильные ливни привели к выходу рек из берегов и сходу селей на дороги. В частности, потоки из песка и камней перекрыли полосы на федеральной трассе М-4 «Дон», оставив для проезда только одну полосу.