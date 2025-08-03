Смерчи и наводнения: что известно о погодном апокалипсисе на Кубани

В Краснодарском крае начался потоп. После сильных дождей вышла из берегов река Дефань, вода зашла в жилые дома, затопило дороги. Сход селя заблокировал проезд в сторону Сочи по трассе М-4. Судя по прогнозам, в ближайшее время ситуация в регионе будет только ухудшаться. Подробности — в материале 360.ru.

Подтопления и сход селя на Кубани Стихия начала бушевать в Туапсинском округе Краснодарского края утром воскресенья, 3 августа. В 09:20 по московскому времени в экстренные службы поступила информация, что в результате выпадения обильных осадков произошел подъем уровня реки Дефани, сообщила пресс-служба регионального управления МЧС России. В зону подтопления попали придомовые территории в трех населенных пунктах: Молдавановке, Дефановке и Новомихайловском. Накануне на Кубани начало действовать штормовое предупреждение.

К ликвидации последствий непогоды подключились 57 спасателей и 15 единиц техники. Не исключено, что силы будут наращиваться, тем более что прогноз на ближайшее время обнадеживающим не назовешь. До конца суток 3 августа, а также утром и днем 4 августа на реках и водотоках юго-западной территории Краснодарского края и Черноморского побережья от Анапы до Магри ожидается резкое повышение уровня воды.

Прогнозируется продолжение неблагоприятных метеорологических явлений, включающих интенсивные дожди, ливни с грозами, градом и шквалистым ветром, что может привести к дальнейшему повышению уровня воды, в том числе до опасных отметок МЧС Краснодарского края

Трассу М-4 «Дон» перекрыли под Туапсе Помимо домовладений, стихия ударила и по дорогам. На федеральной трассе М-4 «Дон» в районе 1414-го километра в направлении Джубги произошел сход селевых масс на проезжую часть, сообщили в Госавтоинспекции Кубани. «Движение транспорта в настоящий момент в режиме реверса осуществляется по одной полосе. На месте работают оперативные службы», — рассказали в ведомстве.

Фото: Госавтоинспекция Кубани / Telegram

Для проезда в сторону Новороссийска организовали маршрут через съезд на 1346-м километре М-4 «Дон» на трассу А-146 Краснодар — Верхнебаканский. В Госавтоинспекции добавили, что с 11:00 3 августа временно ограничили движение грузовых транспортных средств по М-4 «Дон» со стороны Новороссийска по направлению в Геленджик. Водителей призвали проявлять максимальную бдительность. «По возможности воздержитесь от поездок в данном направлении. При необходимости передвижения будьте внимательны и осторожны. Соблюдайте скоростной режим и требования дорожных знаков», — подчеркнули в ведомстве. Куда звонить в экстренных случаях Для пострадавших жителей региона Туапсинская межрайонная прокуратура организовала горячую линию по приему обращений. Она работает по телефону 8 (928) 036-78-74, сообщила пресс-служба надзорного органа. В МЧС напомнили, куда необходимо звонить в случае чрезвычайных ситуаций. Звонок бесплатный. 112 — единый номер вызова экстренных служб (с мобильного);

01 — единый номер пожарных и спасателей (с городского);

101 — единый номер пожарных и спасателей (с мобильного).