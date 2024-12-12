«Скинули в канаву и били». Момент избиения пивного сомелье из Электроуглей попал на видео

Председатель СНТ «Богатырь» избил первого российского пивного сомелье Юрия Сусова рядом с его домом под Электросталью, неподалеку от города Электроугли. Сомелье вступился за электрика, который проводил недорогой интернет — в планы председателя это не входило. Юрий Сусов дал комментарий 360.ru и рассказал о подробностях происшествия.

Он пояснил, что в соседском чате увидел видео, на котором несколько человек избивают 65-летнего электрика товарищества.

Нападение подростка-спортсмена

«Я прибегаю на место, не вступаю ни в какие драки, начинаю говорить с председателем, прилетает его 16-летний сын. Он неадекватно себя ведет, абсолютно. Пойдем отойдем, [сказал он мне]», — рассказал сомелье.

Как выяснилось позднее, несовершеннолетний занимается тайским боксом. Сусов «отходить» с ним отказался, добавив, что не собирается с ним даже говорить.

«И в этот момент поворачиваюсь к председателю, и мне сзади начинают мощные удары по голове сыпаться. Подбегает Сергей Харченко, до этого он лежал в канаве, его скинули в нее и избили ногами. Есть видеозаписи всего этого», — добавил Юрий Сусов.

Били по голове и обчистили карманы

«Удары ногами сильные были, меня обокрали, по карманам шарили. У меня с собой был сигнальный пистолет, револьвер. Сигнальный, не травматика. Так как был ребенок [замешан в ситуацию], я его даже не доставал, да и вообще не планировал в конфликт ввязываться», — объяснил пострадавший.