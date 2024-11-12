В школе под Тюменью избили 15-летнюю девочку, засняв все на видео

Председатель Следкома России Александр Бастрыкин поручил доложить о расследовании конфликта в школе в Тюменской области. Об этом сообщил Telegram-канал ведомства.

По данным следователей, в учебном заведении завязалась ссора: 15-летние школьны избили свою сверстницу. Видео с издевательствами они опубликовали в интернете.

Из-за случившегося возбудили уголовное дело по статье «Халатность». Председатель СК поручил доложить ему о ходе расследования.

Ранее в Челябинске подростки избили 12-летнюю школьницу, заставили ее встать на колени и извиняться. Все началось с того, что пострадавшая отправилась гулять с подругой. Около местного ТРК «Горки» к ней подошла девочка и обвинила в ругательствах. В итоге дети поссорились, позже к ним присоединились еще две школьницы. Одна из них стала угрожать потерпевшей электрошокером, а потом девочки избили знакомую.