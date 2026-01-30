Сегодня 15:43 Съели четырех собак за неделю. Тигры в Приморье начали выходить в деревни и пугать людей Тигры в Приморье охотятся на собак у домов и гуляют у автобусных остановок 0 0 0 Эксклюзив

В Приморье местные жители пожаловались на осмелевших тигров — хищники заходят в населенные пункты, нападают на собак, лошадей, баранов, коров и других животных. Люди стали бояться и за свою жизнь. Подробнее о ситуации очевидцы рассказали в беседе с 360.ru.

Оторвал голову и унес тело в лес Полосатые звери совсем не боятся людей. Больше всего их привлекают домашние животные, которые становятся легкой добычей. «Тигр зашел на частную территорию, обошел жилой дом, подошел к вольерам с собаками, их достать не смог. После чего подошел к будке, в которой сидела овчарка, лег возле нее, подождал, пока выйдет собака. Сначала укусил в шею, после чего оторвал голову, которая осталась на цепи, и унес тело в лес, где съел», — заявил один из собеседников 360.ru. Другая очевидица рассказала, что боится выходить на улицу. В любой момент из кустов может выйти тигр и напасть. Больше всего за свою безопасность переживают пожилые люди.

Фото: РИА «Новости»

Собаки пропадали каждую ночь Фермер Галина рассказала о нескольких случаях нападения тигров на собак. Один произошел в ночь с 13 на 14 января. Тигр прошел мимо ее магазина по снегу через забор к соседям, которые уехали, оставив собаку. Галина подкармливала соседского питомца каждый день. «Я ее утром покормила, и больше мы ее не видели. Тигр съел», — заявила женщина. После этого животное на протяжении нескольких ночей утаскивало разных собак.

На отдаленном участке деревни местный житель вышел, чтобы забрать доставку хлеба. Рядом находилась сломанная «Волга», в которой жила его собака. В какой-то момент мужчина услышал лай питомца. «Пошел смотреть. Говорит: „Тигр, он сантиметров в 15 от меня пронесся. Я кричу: оставь собаку! Уволок“», — рассказала фермер. После этого хозяин собаки обратился в полицию. Специалисты всю ночь ездили по поселку с сиренами, пытаясь отпугнуть хищника. В итоге тигра удалось отловить. Выяснилось, что это самец весом 140 килограммов. По подсчетам собеседницы 360.ru, хищник съел четыре собаки за неделю.

Фото: Министерство Природы Приморья

Тигры перестали ходить по одиночке Другой местный житель, по имени Александр, заявил, что в его поселке тигры начали расхаживать группами. «Раньше хоть одиночки были, а вчера бежали два тигренка и мамка. Это недалеко от нас. <…> Здесь у соседки собаку утащил. Задавил, а не съел ничего. Но, видно, молодой, следы небольшие», — рассказал мужчина. По его словам, животные даже прогуливаются около автобусной остановки. Еще один из хищников пробрался на ферму, где погубил почти 40 баранов. Люди всячески пытаются поймать зверей. Придумали западню из веток, похожую на шалаш. Внутрь ставят железную клетку с собакой, а на ближайшее дерево крепят фотоловушку. На землю у входа кладут петлю. Как только тигр подходит, то оказывается в силке. Сигнал об этом передается на фотоловушку, а с нее — на телефон охотоведа.

Откуда так много тигров и почему они никого не боятся По словам местных жителей, проблема заключается в росте популяции тигров. Если официально их численность оценивается в 700-800 особей, то, по данным некоторых работников природоохранных служб, реальное количество может достигать около двух тысяч. «Им просто не хватает еды и собственных территорий, потому что на одного тигра рассчитывается около 140 квадратных километров. А их численность уже превышена более чем в два раза», — рассказал один из очевидцев. При этом молодые особи перестали бояться человека, машин и освещения, потому что видели, как их мать выходит к людям. Также они понимают, что в деревнях можно найти легкую добычу.

В пресс-службе правительства Приморского края заявили, что двух тигров уже отловили. «Это уже седьмое изъятие животных с начала года. Сотрудники приморского охотнадзора поймали тигров в селе Перевозная Хасанского округа и в районе Казармы 25-го километра Надеждинского округа», — отметили в администрации. Один из хищников травмировал лапу. Животных отправят в реабилитационный центр села Алексеевка. Там они пройдут обследование, и специалисты примут решение, куда направить зверей.