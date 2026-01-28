«Котик, мы тебя искали». Мужчины встретили тигра в Приморье и сняли его на видео

В Приморье мужчины случайно встретили амурского тигра. Один из них снял хищника на видео, которое опубликовал телеграм-канал «Центр „Амурский тигр“».

«Котик, мы тебя искали! Какой ты классный!» — воскликнул за кадром автор видео.

Он отметил, что впервые видит тигра вживую. Несмотря на то, что 10 лет ходит в леса. По его словам, только ради этого стоит побывать в Приморье.

На кадрах видно, как тигр сначала присел на снегу, а потом поднялся, распрямился и удалился в лес. Один из мужчин подчеркнул, что хищник совсем молодой.

Ранее в Хабаровском крае неравнодушные люди спасли тигренка. Выжившего детеныша доставили в Хабаровск, где ему диагностировали крайнюю степень истощения.