Более 300 туристов пропали в Непале из-за наводнения и оползней

Власти Непала заявили о 17 погибших и сотнях пропавших туристов после наводнения

Мощное наводнение в горном районе Расува в Непале смыло несколько деревень. По предварительной информации, погибли не менее 17 человек. Такие данные со ссылкой на полицию привело издание Jagran .

Совет по туризму Непала объявил, что после выхода из берегов реки Бхоте Коши без вести пропали 384 туриста, среди которых 291 иностранец.

Посольство России в Непале заявило, что паводковое наводнение привело к сходу воды с гор в реку Бхоте Коши.

«Нанесен ущерб населенным пунктам и гидроэнергетической инфраструктуре вдоль реки. Есть погибшие. Идет поисково-спасательная операция», — подчеркнули в пресс-службе.

Дипломаты подчеркнули, что данных о россиянах в зоне бедствия нет, как и предпосылок, что они могли там оказаться.

В дипмиссии призвали российских туристов временно не посещать районы Расува, Нувакота, Дхадинга, Горкхи и Читвана, а также соблюдать бдительность и перебраться в безопасные места.

В начале августа китайские спасатели эвакуировали более 65 тысяч жителей юго-западной провинции Сычуань из-за угрозы наводнения, вызванного сильными ливнями.Только за сутки на населенные пункты обрушились до 186 миллиметров осадков.