Более 300 туристов пропали в Непале из-за наводнения и оползней
Власти Непала заявили о 17 погибших и сотнях пропавших туристов после наводнения
Мощное наводнение в горном районе Расува в Непале смыло несколько деревень. По предварительной информации, погибли не менее 17 человек. Такие данные со ссылкой на полицию привело издание Jagran.
Совет по туризму Непала объявил, что после выхода из берегов реки Бхоте Коши без вести пропали 384 туриста, среди которых 291 иностранец.
Посольство России в Непале заявило, что паводковое наводнение привело к сходу воды с гор в реку Бхоте Коши.
«Нанесен ущерб населенным пунктам и гидроэнергетической инфраструктуре вдоль реки. Есть погибшие. Идет поисково-спасательная операция», — подчеркнули в пресс-службе.
Дипломаты подчеркнули, что данных о россиянах в зоне бедствия нет, как и предпосылок, что они могли там оказаться.
В дипмиссии призвали российских туристов временно не посещать районы Расува, Нувакота, Дхадинга, Горкхи и Читвана, а также соблюдать бдительность и перебраться в безопасные места.
В начале августа китайские спасатели эвакуировали более 65 тысяч жителей юго-западной провинции Сычуань из-за угрозы наводнения, вызванного сильными ливнями.Только за сутки на населенные пункты обрушились до 186 миллиметров осадков.