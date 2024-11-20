Сегодня 17:22 Раскидали по углам и засунули в клетку. Актеры хоррор-квеста в Саратове избили школьниц Актеры саратовского хоррор-квеста устроили пытки пришедшим на игру школьницам 0 0 0 Эксклюзив

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Поход в саратовский хоррор-квест «Игра на выживание» закончился для группы школьниц настоящей пыткой. Актеры заведения били девочек головой об стену, засовывали в клетку и пытались душить. Мать одной из пострадавших в комментарии 360.ru заявила, что врачи диагностировали у дочери черепно-мозговую травму и обширные гематомы.

В распоряжении 360.ru оказались записи с камер видеонаблюдения из квест-комнаты. На кадрах видно, что выступавшие в качестве актеров взрослые мужчины валили девочек на пол и на диван, после чего сильно шлепали, били головой об стену, а также хватали и переворачивали. По данным источника 360.ru, исключительно рукоприкладством актеры не обошлись. Школьниц также привязывали к стене, чтобы бить по ногам, использовали биты и плетки, засовывали в клетку и силой заталкивали в рот искусственных насекомых, используемых в качестве реквизита.

Мать пострадавшей девочки в комментарии 360.ru рассказала, что связалась с руководством квеста, увидев, какие травмы получила ее дочь.

Фото: Телеканал «360» 1/3 Фото: Телеканал «360» 2/3 Фото: Телеканал «360» 3/3

«Сначала со мной не пошли на диалог, а потом уже связались и предложили семь тысяч рублей или скидку в 30% на следующий квест», — заявила мать школьницы. Она добавила, что после этого обратилась в полицию. А директор квеста заявила, что единственное, что могут делать актеры — это брать участников испытаний за руку. По словам собеседницы 360.ru, в полиции состава преступления не нашли и дело возбуждать отказались, посоветовав взять деньги.

«Но мне деньги не важны, потому что пострадали несовершеннолетние девочки. Надо что-то с возрастным ограничением квестов делать, потому что это ненормально», — заявила собеседница 360.ru.

В пресс-службе прокуратуры Саратовской области сообщили, что начали проверку после травмирования девочки во время прохождения квеста. По итогам мероприятия региональный главк СК завел уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей. Сегодня же стало известно, что аниматор хоррор-квеста в Уфе ударил головой об стену и использовал электрошокер против школьницы. По словам матери пострадавшей, девочка получила сотрясение мозга и ушиб носа.