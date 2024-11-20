«Схватил ребенка за шею». Как обошлись со школьницей на хоррор-квесте в Уфе

Мать пострадавшей на хоррор-квесте в Уфе заявила, что у дочери сотрясение мозга

Две школьницы пострадали на хоррор-квесте в Уфе. Аниматор применил против них физическую силу и электрошокер. Мать одной из пострадавших рассказала 360.ru подробности случившегося.

«Он схватил ребенка за шею и ударил головой об стену», — пояснила она.

В результате школьница, по словам женщины, получила сотрясение мозга и ушиб спинки носа. Мать забрала ее домой, чтобы оградить от комментариев, из-за которых девочка переживает.

Следственный комитет возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. Руководителей и сотрудников квеста допрашивают.

В июле депутат Сергей Колунов предложил запретить хоррор-квесты. Тогда из-за пожара в комнате в Махачкале погибли две девушки.