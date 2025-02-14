Комплексный обед как путевка в реанимацию. Что известно об отравлении в хостеле в Москве
В столичном хостеле «Гостиница РБК сервис», расположенном в Электролитном проезде, массово отравились постояльцы. Информация о пострадавших разнится — по предварительным данным, медицинская помощь потребовалась пяти людям, однако некоторые источники заявили о 50 отравившихся. Все, что известно о случившемся к этому часу, — в материале 360.ru.
У пострадавших нашли кишечную палочку
По сведениям Telegram-канала Mash при массовом отравлении в хостеле на юго-западе Москвы плохо себя почувствовали около 50 постояльцев.
Все они употребляли в пищу комплексные обеды от одного поставщика ООО «Енидем», в которые выходила курица и суп. Спустя некоторое время после еды у людей открылась рвота. Пострадавшими стали рабочие стройки жилого комплекса «Обручева 30», граждане Узбекистана и Таджикистана.
На место происшествия прибыли десятки машин скорой помощи. Как минимум 20 человек увезли в больницу, они находятся в состоянии средней тяжести, уточнили в департаменте здравоохранения Москвы. Медики выявили у них кишечную палочку. Количество пострадавших еще может возрасти.
Антисанитария в хостеле
В хостеле, в котором произошло отравление, люди живут в стесненных условиях и антисанитарии. Об этом 360.ru рассказал очевидец случившегося Максим.
«Едят, что попало и спят, где попало. Там грязь и антисанитария. Скорее всего, это произошло из-за бытовых условий», — предположил мужчина.
Он добавил, что видел, как к зданию подъезжали не менее восьми автомобилей скорой помощи и как минимум одна машина реанимации.
СК начал доследственную проверку
Управление Следственного комитета по Москве приступило к доследственной проверке произошедшего. По ее результатам могут возбудить уголовное дело за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, сообщили в пресс-служб ведомства.
Совместно с сотрудниками столичного Роспотребнадзора правоохранители начали обследование хостела и рабочего места пострадавших. Также они изучат необходимую документацию.
К выяснению обстоятельств массового отравления также подключилась Черемушкинская межрайоннная прокуратура.
«Ход и результаты процессуальной проверки на контроле в прокуратуре», — подчеркнули в пресс-службе ведомства.