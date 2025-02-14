«112»: в больницу с отравлением из московского хостела увезли 40 человек

Число отравившихся в московском хостеле достигло 40, их отправили в больницу. Об этом сообщил Telegram-канал «112».

Предварительно, у всех диагностировали кишечную инфекцию. Количество пострадавших может возрасти. В основном это приезжие из стран Средней Азии, работавшие на стройке недалеко от хостела. Комплексные обеды им поставляла одна и та же компания.

Ранее в Курской области признали виновным владельца киоска с шаурмой, в котором в сентябре 2023 года отравились более 20 человек, одна девушка умерла от инфекционно-токсического шока.

Предпринимателя приговорили к четырем годам общего режима со штрафом в 300 тысяч рублей, ему на два года запретили заниматься рыночной торговлей. Его сотрудники получили условные сроки. Сам он не признал вину.