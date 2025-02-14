Массовое отравление произошло в московском хостеле

Mash: в хостеле «Гостиница Рбк сервис» отравились как минимум 50 человек

По информации источника, все пострадавшие съели готовую пищу от одного поставщика. Госпитализировали пятерых, эта цифра может возрасти.

Среди пострадавших рабочие стройки жилого комплекса «Обручева 30». Накануне их накормили курицей и супом, а в хостеле всем стало плохо, начались понос и рвота.

На месте ЧП работают десятки машин скорой помощи. Рабочие — граждане Узбекистана и Таджикистана. Еду строителям поставила компания ООО «Енидем».

Ранее стало известно, что ртуть в пирогах из московской пекарни, которыми отравились двое человек, там оказалась неслучайно. На почве ревности мужчина решил убить соперника и добавил в хлебобулочную продукцию ртуть из градусников. Следователи завели уголовное дело о покушении на убийство.