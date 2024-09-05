«Просто зверь какой-то». Подросток-боксер жестко избил школьника в Подмосковье
Источник 360.ru: в Подмосковье боксер избил школьника и чуть не задушил другого
Профессионально занимающийся боксом 14-летний подросток набросился с кулаками на школьника в деревне Мисайлово Ленинского городского округа, рассказала 360.ru мать пострадавшего мальчика Эльвира. По ее словам, агрессор продолжал избивать ее ребенка, когда тот уже находился без сознания.
По ее словам, в результате побоев школьник получил черепно-мозговую травму, ушиб и сотрясение головного мозга, ему также рассекло бровь. Мать пострадавшего рассказала, что сейчас ее сын идет на поправку, и ему намного лучше.
«У него сейчас наблюдаются небольшие проблемы со слухом и со зрением, потому что была кровь в глазах, пока она не растворится, ничего пока нормально не видно. А со слухом мы пока не знаем, он так оглушил его, или это действительно последствия этого всего», — заявила она.
Мать пострадавшего объяснила, что школьники сцепились, когда гуляли с друзьями на улице.
«Он обозвал моего сына, тот показал ему неприличный жест из одного пальца. В итоге гражданин южный не очень понял, почему его показывают, и он, видимо, решил проучить моего ребенка и объяснить ему, что такие вещи показывать нельзя, нанеся ему 14 ударов по голове», — отметила она.
Женщина сообщила, что избивший ее сына подросток на протяжении девяти лет занимается боксом. Он учится в девятом классе в той же школе.
«Длилось это все полторы секунды, а ребенок мог отъехать на тот свет», — подчеркнула она.
Жительница Подмосковья добавила, что подросток избил не только ее сына, но и набросился на его друга, который пытался снять его с уже потерявшего сознание мальчика.
«И он его чуть не задушил, там уже взрослые прилетели и начали растаскивать. На видео видно, что они отдирали его от него. Это ужас, просто зверь какой-то. Хотя сам-то он небольшой, но вот столько дури, столько ненависти в человеке», — заключила она.
Ситуацию взяли под контроль правоохранители. В прокуратуре Московской области сообщили, что всех участников ЧП установили, их опросили в присутствии законных представителей. Полицейские проводят проверку, а врачи в ходе судебно-медицинской экспертизы установят степень тяжести причиненного вреда.
Ранее массовая драка подростков произошла 1 сентября в Екатеринбурге. На одного из школьников набросились около 10 человек.