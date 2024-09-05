«Просто зверь какой-то». Подросток-боксер жестко избил школьника в Подмосковье

Профессионально занимающийся боксом 14-летний подросток набросился с кулаками на школьника в деревне Мисайлово Ленинского городского округа, рассказала 360.ru мать пострадавшего мальчика Эльвира. По ее словам, агрессор продолжал избивать ее ребенка, когда тот уже находился без сознания.

По ее словам, в результате побоев школьник получил черепно-мозговую травму, ушиб и сотрясение головного мозга, ему также рассекло бровь. Мать пострадавшего рассказала, что сейчас ее сын идет на поправку, и ему намного лучше.

«У него сейчас наблюдаются небольшие проблемы со слухом и со зрением, потому что была кровь в глазах, пока она не растворится, ничего пока нормально не видно. А со слухом мы пока не знаем, он так оглушил его, или это действительно последствия этого всего», — заявила она.

Мать пострадавшего объяснила, что школьники сцепились, когда гуляли с друзьями на улице.

«Он обозвал моего сына, тот показал ему неприличный жест из одного пальца. В итоге гражданин южный не очень понял, почему его показывают, и он, видимо, решил проучить моего ребенка и объяснить ему, что такие вещи показывать нельзя, нанеся ему 14 ударов по голове», — отметила она.