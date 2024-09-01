Подростки в Екатеринбурге встретили 1 Сентября массовой дракой у школы

В День знаний возле школы № 148 в Екатеринбурге произошла массовая драка. Пострадавшие не обращались за помощью, но полиция начала проверку. Об этом сообщил сайт Ura.ru со ссылкой на городское УМВД.

Информация о драке в микрорайоне Новая Сортировка появилась в соцсетях. Очевидцы рассказали, что возле школы на улице Бебеля, 150 подростки что-то не поделили. Не меньше 10 ребят набросились на другого школьника, били его руками и пинали. За разборкой наблюдали сверстники.

Полиция не получала заявлений от пострадавших и узнала о произошедшем из интернета, сообщил изданию представитель УМВД Екатеринбурга. Правоохранители зарегистрировали информацию и начали проверку, по результатам которой примут процессуальное решение.

Ранее в Москве 15-летние школьники подрались из-за спора о Николае II. Один из них не простил однокласснику оскорбление в адрес последнего российского императора, которого тот назвал слабаком.