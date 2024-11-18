«Просто в шоке». Знакомая рассказала об убитой мастифом в Мытищах домработнице

В городском округе Мытищи в частном доме умерла 49-летняя домработница. Ее загрызла собака хозяина, пока тот находился в отъезде. Знакомая покойной сообщила 360.ru, что в Таджикистане у женщины остались дети.

Общительная и неконфликтная

«Я просто в шоке. У нее есть дети, но точно не могу сказать, сколько — двое или трое. Насчет супруга не могу сказать. Дети у нее, по-моему, на родине», — сказала она.

Женщины близко общались около восьми лет назад, а затем узнавали о жизни друг друга из соцсетей. Собеседница 360.ru назвала знакомую очень отзывчивой, доброй и общительной. По ее словам, женщина никогда не хамила и умела решать конфликты.

«Хороший человек, по жизни она была очень хорошим человеком. Конфликтов у нее никогда ни с кем не было. Если что-то там кто-то, она как-то всегда от этого мирно-тихо отходила. Вполне адекватная женщина», — рассказала женщина.

Собака знала погибшую

Так же отозвался о домработнице и сосед владельца мастифа. По его словам, собака появилась в семье недавно и должна была привыкнуть к сотруднице. Его, как и других жителей села Марфино, удивило, что животное набросилось на женщину.

«Она то с детьми, то по дому там у них занималась. Постоянно проживала, замечательный человек. Мимо проходил, постоянно здоровалась. Она давно здесь находится, собака должна была знать ее», — отметил он.