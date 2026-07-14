«Принял весь удар на себя». Агрессивный пациент напал на врача скорой помощи в Челябинске

В Челябинске группа мужчин напала на бригаду скорой медицинской помощи. Участники конфликта ругались, повредили служебную машину и ударили врача. Об этом пострадавший и очевидцы рассказали 360.ru.

Вечером 13 июля рядом с одним из торгово-развлекательных комплексов в Калининском районе города группа молодых людей начала агрессивно вести себя по отношению к прибывшей на вызов бригаде медиков.

По словам доктора, неприятности начались после того, как бригада оказала помощь одному из мужчин. Пациент остался недоволен действиями сотрудников и перешел к оскорблениям.

«Привели в чувство, что его крайне не устроило. Он стал нас материть, после чего на своих ногах самостоятельно покинул автомобиль скорой помощи», — рассказал врач.

После этого мужчина начал стучать по машине руками и ногами. Бригада решила уехать, чтобы не допустить дальнейшего развития конфликта.

«Мы, чтобы не развивать скандал и не провоцировать на более серьезные меры, поспешили удалиться оттуда, но его это не остановило. Догнал нас, бежал за машиной, кинул пластиковую бутылку в задние двери», — пояснил медик.