«Принял весь удар на себя». Агрессивный пациент напал на врача скорой помощи в Челябинске
Агрессивный пациент избил врача скорой помощи в Челябинске
В Челябинске группа мужчин напала на бригаду скорой медицинской помощи. Участники конфликта ругались, повредили служебную машину и ударили врача. Об этом пострадавший и очевидцы рассказали 360.ru.
Вечером 13 июля рядом с одним из торгово-развлекательных комплексов в Калининском районе города группа молодых людей начала агрессивно вести себя по отношению к прибывшей на вызов бригаде медиков.
По словам доктора, неприятности начались после того, как бригада оказала помощь одному из мужчин. Пациент остался недоволен действиями сотрудников и перешел к оскорблениям.
«Привели в чувство, что его крайне не устроило. Он стал нас материть, после чего на своих ногах самостоятельно покинул автомобиль скорой помощи», — рассказал врач.
После этого мужчина начал стучать по машине руками и ногами. Бригада решила уехать, чтобы не допустить дальнейшего развития конфликта.
«Мы, чтобы не развивать скандал и не провоцировать на более серьезные меры, поспешили удалиться оттуда, но его это не остановило. Догнал нас, бежал за машиной, кинул пластиковую бутылку в задние двери», — пояснил медик.
Затем мужчина неожиданно оказался на дороге. Врач и коллеги решили, что его могли сбить, и остановились, чтобы проверить состояние пациента. Однако тот быстро поднялся, после чего к нему подошли знакомые.
«Подбежали его друзья, которые ему же скорую вызывали и которые тоже были нетрезвые. Они вдвоем пытались меня, так сказать, физически наказать», — рассказал сотрудник скорой помощи.
Медик заявил, что коллеги не пострадали, а весь удар ему пришлось взять на себя. Остановить нападавших помогли прохожие. Бригада также нажала тревожную кнопку и вызвала Росгвардию. После нападения врач снял побои, посетил больницу и прошел осмотр у нейрохирурга.
Одна из них свидетельниц рассказала, что застала финальную фазу конфликта.
«Я видела только, как сотрудники скорой помощи держали на асфальте мужчину. Его еще били люди вокруг. Пытались разнять медики», — поделилась женщина.
СК России по Челябинской области планирует установить личности участников нападения и обстоятельства произошедшего. Следователи возбудили уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ «Хулиганство». Максимальное наказание по этой статье предусматривает лишение свободы на срок до семи лет.