«Причина одна». Жительница Белокурихи рассказала, почему ей изрезали лицо стаканом
Жительница Белокурихи: знакомый набросился на меня из-за конфликта с парнем
В алтайской Белокурихе мужчина порезал лицо посетительнице ресторана из-за давнего конфликта с ее бывшим молодым человеком. Подробности этой истории рассказала 360.ru пострадавшая Ольга.
«Сидя за столом, общаясь с ребятами, я вижу боковым зрением, что ко мне подходят два высоких молодых человека. Один мой знакомый, а второй — малознакомый», — сказала она.
Девушка уточнила, что нападавшего зовут Денис. Он наклонился к ней и стал угрожать избиением и убийством. Ольга попросила его отойти, но в ответ мужчина вылил содержимое стакана ей в лицо, а затем стаканом же ударил ее в лицо, изранив его.
«Чувствую, по лицу стекает что-то теплое, ощупываю свое лицо, чувствую, что оно все в осколках. Прощупываю нос, губы. Меня уводят в подсобное помещение», — вспомнила потерпевшая.
За нее вступился знакомый, но Денис, у которого в руке остался разбитый стакан, ударил им два раза мужчину и тоже серьезно ранил.
«У него хлещет кровь. Денис <…> спокойно уходит из ресторана, садится в машину и скрывается», — пояснила Ольга.
Она рассказала, что вышла из подсобки, где пряталась от нападавшего, только когда приехала скорая. Их с раненым приятелем увезли в больницу, где медики наложили швы. Затем потерпевших привезли в отдел полиции для подачи заявления на нападавшего.
По словам Ольги, результаты судмедэкспертизы полицейские ей не отдали. Она подчеркнула, что правоохранители не придали случившемуся значения. Более того, подозреваемого допросили, но не стали задерживать, отпустили домой.
Девушка отметила, что Денис не раз привлекался как за мелкие хулиганства, так и за поножовщины и убийство.
Она добавила, что только после того, как видео с нападением в ресторане попало в СМИ, полицейские начали разбираться в произошедшем — возбудили уголовное дело.
Ольга подчеркнула, что с Денисом их никогда не связывали ни романтические, ни дружеские отношения. Она не ожидала, что он мог так поступить с ней.
«Причина одна — у него был конфликт с моим молодым человеком очень давно, иных предположений нет», — отметила жительница Алтайского края.
В пресс-службе регионального МВД сообщили, что после случившегося возбудили два уголовных дела. Видео с места появилось в распоряжении 360.ru.