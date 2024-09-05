«Причина одна». Жительница Белокурихи рассказала, почему ей изрезали лицо стаканом

В алтайской Белокурихе мужчина порезал лицо посетительнице ресторана из-за давнего конфликта с ее бывшим молодым человеком. Подробности этой истории рассказала 360.ru пострадавшая Ольга.

«Сидя за столом, общаясь с ребятами, я вижу боковым зрением, что ко мне подходят два высоких молодых человека. Один мой знакомый, а второй — малознакомый», — сказала она.

Девушка уточнила, что нападавшего зовут Денис. Он наклонился к ней и стал угрожать избиением и убийством. Ольга попросила его отойти, но в ответ мужчина вылил содержимое стакана ей в лицо, а затем стаканом же ударил ее в лицо, изранив его.

«Чувствую, по лицу стекает что-то теплое, ощупываю свое лицо, чувствую, что оно все в осколках. Прощупываю нос, губы. Меня уводят в подсобное помещение», — вспомнила потерпевшая.

За нее вступился знакомый, но Денис, у которого в руке остался разбитый стакан, ударил им два раза мужчину и тоже серьезно ранил.

«У него хлещет кровь. Денис <…> спокойно уходит из ресторана, садится в машину и скрывается», — пояснила Ольга.

Она рассказала, что вышла из подсобки, где пряталась от нападавшего, только когда приехала скорая. Их с раненым приятелем увезли в больницу, где медики наложили швы. Затем потерпевших привезли в отдел полиции для подачи заявления на нападавшего.