Разбил стакан о голову. В Белокурихе мужчина обезобразил лицо девушки

Видео 360.ru: в Белокурихе мужчина напал на девушку и разбил о ее лицо стакан

В одном из ресторанов Белокурихи мужчина напал на женщину и обезобразил ей лицо. Видео с места появилось в распоряжении 360.ru.

На кадрах видно, как агрессор подошел к гостье заведения и выплеснул на нее содержимое стакана. Девушка попыталась ответить обидчику, но тот со всей силы ударил ее стаканом по голове. Осколки порезали лицо потерпевшей.

Из-за столика женщины встали двое мужчин, они поспешили ей на выручку. Нападавший попытался отбиваться от них ногами. Одного из друзей девушки злоумышленник ударил осколком стакана в шею.

По факту случившегося возбудили два уголовных дела, сообщила пресс-служба МВД Алтайского края. Правоохранители установят все обстоятельства случившегося.

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