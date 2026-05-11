Сегодня 13:45 Потоп в Якутии. Как и где проходит эвакуация жителей из-за масштабного паводка? В двух поселках Якутии объявили эвакуацию из-за паводка

В мае 2026 года в Якутии произошел паводок на реке Лене, который привел к эвакуации жителей двух поселков — Витима и Пеледуя в Ленском районе. С приходом весны начался подъем уровня воды и активный ледоход, образовались ледяные заторы. Что известно — в материале 360.ru.

Причины паводка в Якутии Основной причиной резкого подъема воды стали ледовые заторы на реке Лене, которые препятствовали нормальному течению. По данным Якутского управления по гидрометеорологии, вскрытие рек в 2026 году ожидалось на несколько дней позже, чем в прошлом году, но почти вровень со средними многолетними показателями. Паводковая ситуация в поселках на реке Лене В Пеледуе уровень воды достиг 1305 сантиметров, что значительно превысило опасную отметку в 1200 сантиметров. В результате подтопило 20 жилых домов, эвакуировали 37 человек, включая 14 детей. В Витиме уровень воды составил 1058 сантиметров при критической отметке 950 сантиметров (с учетом дамбы — 1090 сантиметров). Подтоплений жилых домов на тот момент не зафиксировали, но велась активная отсыпка дамбы для защиты территории.

Фото: РИА «Новости»

Как власти Якутии спасают пострадавших от паводка Администрация Ленского района объявила срочную эвакуацию населения из зон затопления. Жителям рекомендовали взять с собой документы, деньги, лекарства, запас воды и продуктов, теплые вещи и зарядные устройства, а перед выходом отключить газ и электричество. «В связи с подъемом воды в реке Лене в поселках Витим и Пеледуй объявлена срочная эвакуация населения из зоны затопления. Подтопление пониженных участков уже зафиксировано», — сообщила администрация в мессенджере «Макс». Пункты временного размещения организовали: в Витиме — в Центре культуры «Охнино» (улица Октябрьская, 30);

в Пеледуе — в средней общеобразовательной школе (улица Центральная, 16). Энергетические предприятия Западной Якутии перевели в режим повышенной готовности.

Фото: РИА «Новости»

Развитие ситуации с паводком в Якутии В районе Пеледуя 11 мая произошел прорыв ледяного затора, после чего уровень воды начал снижаться. По последним данным, уровни воды в обоих поселках опустились ниже критических отметок: в Витиме — 899 сантиметров (опасная отметка — 950 сантиметров);

в Пеледуе — 1150 сантиметров (опасный порог — 1200 сантиметров). Однако угроза подтоплений сохранялась, экстренные службы продолжали работать в усиленном режиме. Жителям рекомендовали оставаться на связи, следить за официальными сообщениями, не приближаться к кромке воды и движущемуся льду, а возвращаться в дома только после официального разрешения.

Фото: Пресс-служба МЧС

Последствия паводка в Якутии Паводок затронул и другие населенные пункты. В Мирнинском районе в селе Арылах подтопило 20 дворов, вода поступила в четыре дома по улице Набережной, 22 человека переехали к родственникам. В селе Заря Мирнинского района также зафиксировали подтопление девяти дворов. В связи с паводком в Якутии началась работа по отгону скота на возвышенные участки. Ситуация находится на контроле оперативного штаба по безопасному прохождению весеннего половодья.

Фото: РИА «Новости»

Паводки в регионах России В мае 2026 года паводки фиксировались не только в Якутии, но и в нескольких других регионах России. Среди них — Свердловская область, где из-за подъема воды затопило несколько мостов, транспортное сообщение с населенными пунктами ограничили. По данным на 10 мая 2026 года, в регионе затопило семь переправ, еще один мост разобрали на период весеннего половодья. Пришлось временно ограничить автотранспортное сообщение с 19 населенными пунктами.

Фото: РИА «Новости»

Некоторые проблемные зоны: Талицкий район, село Яр. Уровень воды в реке Пышме за сутки понизился на 19 сантиметров и составил 241 сантиметр. На период половодья разобран мост через реку Пышму, ограничено сообщение с деревнями Заречная и Заселина, организована лодочная переправа;

Байкаловский район, села Елань и Городище. Уровень воды в реке Нице за сутки повысился на один сантиметр и составил 811 сантиметров. Временно закрыто движение по низководным мостам у этих сел. У Елани организована лодочная переправа, у Городища — паромная;

Туринский район, села Жуковское и Липовское. Уровень воды в реке Туре за сутки повысился на два сантиметра и составил 690 сантиметров. Затоплены низководные автомобильные мосты у этих сел, ограничено сообщение с селом Кумарьинское и деревней Чернышово. Организованы лодочные переправы;

Слободо-Туринский район, село Туринская Слобода. Уровень воды в реке Туре за сутки повысился на два сантиметра и составил 755 сантиметров. Подтоплен низководный автомобильный мост, ограничено сообщение с девятью населенными пунктами. Организована паромная переправа. Для обеспечения жизнедеятельности в отрезанных населенных пунктах создали запасы продуктов питания и медикаментов, работает телефонная связь.