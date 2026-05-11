Потоп в Якутии. Как и где проходит эвакуация жителей из-за масштабного паводка?
В двух поселках Якутии объявили эвакуацию из-за паводка
В мае 2026 года в Якутии произошел паводок на реке Лене, который привел к эвакуации жителей двух поселков — Витима и Пеледуя в Ленском районе. С приходом весны начался подъем уровня воды и активный ледоход, образовались ледяные заторы. Что известно — в материале 360.ru.
Причины паводка в Якутии
Основной причиной резкого подъема воды стали ледовые заторы на реке Лене, которые препятствовали нормальному течению.
По данным Якутского управления по гидрометеорологии, вскрытие рек в 2026 году ожидалось на несколько дней позже, чем в прошлом году, но почти вровень со средними многолетними показателями.
Паводковая ситуация в поселках на реке Лене
В Пеледуе уровень воды достиг 1305 сантиметров, что значительно превысило опасную отметку в 1200 сантиметров. В результате подтопило 20 жилых домов, эвакуировали 37 человек, включая 14 детей.
В Витиме уровень воды составил 1058 сантиметров при критической отметке 950 сантиметров (с учетом дамбы — 1090 сантиметров). Подтоплений жилых домов на тот момент не зафиксировали, но велась активная отсыпка дамбы для защиты территории.
Как власти Якутии спасают пострадавших от паводка
Администрация Ленского района объявила срочную эвакуацию населения из зон затопления. Жителям рекомендовали взять с собой документы, деньги, лекарства, запас воды и продуктов, теплые вещи и зарядные устройства, а перед выходом отключить газ и электричество.
«В связи с подъемом воды в реке Лене в поселках Витим и Пеледуй объявлена срочная эвакуация населения из зоны затопления. Подтопление пониженных участков уже зафиксировано», — сообщила администрация в мессенджере «Макс».
Пункты временного размещения организовали:
- в Витиме — в Центре культуры «Охнино» (улица Октябрьская, 30);
- в Пеледуе — в средней общеобразовательной школе (улица Центральная, 16).
Энергетические предприятия Западной Якутии перевели в режим повышенной готовности.
Развитие ситуации с паводком в Якутии
В районе Пеледуя 11 мая произошел прорыв ледяного затора, после чего уровень воды начал снижаться. По последним данным, уровни воды в обоих поселках опустились ниже критических отметок:
- в Витиме — 899 сантиметров (опасная отметка — 950 сантиметров);
- в Пеледуе — 1150 сантиметров (опасный порог — 1200 сантиметров).
Однако угроза подтоплений сохранялась, экстренные службы продолжали работать в усиленном режиме. Жителям рекомендовали оставаться на связи, следить за официальными сообщениями, не приближаться к кромке воды и движущемуся льду, а возвращаться в дома только после официального разрешения.
Последствия паводка в Якутии
Паводок затронул и другие населенные пункты. В Мирнинском районе в селе Арылах подтопило 20 дворов, вода поступила в четыре дома по улице Набережной, 22 человека переехали к родственникам. В селе Заря Мирнинского района также зафиксировали подтопление девяти дворов.
В связи с паводком в Якутии началась работа по отгону скота на возвышенные участки. Ситуация находится на контроле оперативного штаба по безопасному прохождению весеннего половодья.
Паводки в регионах России
В мае 2026 года паводки фиксировались не только в Якутии, но и в нескольких других регионах России. Среди них — Свердловская область, где из-за подъема воды затопило несколько мостов, транспортное сообщение с населенными пунктами ограничили.
По данным на 10 мая 2026 года, в регионе затопило семь переправ, еще один мост разобрали на период весеннего половодья. Пришлось временно ограничить автотранспортное сообщение с 19 населенными пунктами.
Некоторые проблемные зоны:
- Талицкий район, село Яр. Уровень воды в реке Пышме за сутки понизился на 19 сантиметров и составил 241 сантиметр. На период половодья разобран мост через реку Пышму, ограничено сообщение с деревнями Заречная и Заселина, организована лодочная переправа;
- Байкаловский район, села Елань и Городище. Уровень воды в реке Нице за сутки повысился на один сантиметр и составил 811 сантиметров. Временно закрыто движение по низководным мостам у этих сел. У Елани организована лодочная переправа, у Городища — паромная;
- Туринский район, села Жуковское и Липовское. Уровень воды в реке Туре за сутки повысился на два сантиметра и составил 690 сантиметров. Затоплены низководные автомобильные мосты у этих сел, ограничено сообщение с селом Кумарьинское и деревней Чернышово. Организованы лодочные переправы;
- Слободо-Туринский район, село Туринская Слобода. Уровень воды в реке Туре за сутки повысился на два сантиметра и составил 755 сантиметров. Подтоплен низководный автомобильный мост, ограничено сообщение с девятью населенными пунктами. Организована паромная переправа.
Для обеспечения жизнедеятельности в отрезанных населенных пунктах создали запасы продуктов питания и медикаментов, работает телефонная связь.