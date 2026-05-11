В Якутии объявили эвакуацию жителей двух поселков из-за угрозы подтопления

Власти срочно эвакуируют жителей поселков Витим и Пеледуй из-за угрозы подтопления из-за подъема воды в Лене. Об этом сообщила администрация Ленского района в канале на платформе «Макс» .

«В связи с подъемом воды в реке Лене в поселках Витим и Пеледуй объявлена срочная эвакуация населения из зоны затопления. Подтопление пониженных участков уже зафиксировано», — отметили в пресс-службе.

В поселке Витим пункт временного размещения людей организовали в Центре культуры «Охнино». Для жителей Пеледуя ПВР развернули в средней школе.

Ранее населенные пункты Емельяновского района Красноярского края и пригороды Красноярска оказались затоплены из-за разлива реки Кача. Уровень воды поднялся более чем на полтора метра из-за потепления и таяния снега. В распоряжении 360.ru оказались кадры разлива.