В Якутии уровень воды на реке Лена превысил опасную отметку из-за затора льда

Гидрометеорологи в Якутии зафиксировали подъем воды в реке Лена. Уровень воды превысил опасную отметку 950 сантиметров, сообщило ФГБУ «Якутское УГМС» в своем канале в «Максе» .

В Якутии на реке Лена образовался затор льда ниже гидропоста Пеледуй. Уровень воды на участке Витим — Пеледуй превысил опасные отметки и продолжает повышаться.

«По состоянию на 11 мая 08:00 часов (02:00 по московскому времени), уровень воды у поселка Витим достиг отметки 1020 сантиметров, при опасной отметке 950 сантиметров, наблюдается редкий ледоход», — предупредили гидрометеорологи.

В Пеледуе этот показатель составил 1275 сантиметров. При том, что опасным порогом считается 1200 сантиметров.

Якутское УГМС отметило, что за последние четыре часа интенсивность подъема воды начала снижаться. Низины у поселков Витим и Пеледуй затоплены. Если затор льда сохранится, то в ближайшие сутки уровни воды у этих населенных пунктов останутся выше опасных отметок.

