Сегодня 15:52 Постирал пса и таскал за волосы. Житель Камчатки жестоко избил девушку и скрылся Жительница Камчатки заявила, что ее до полусмерти избил молодой человек 0 0 0 Эксклюзив

Происшествия

Скорая помощь

Алкоголь

Полиция

Камчатка

На Камчатке работник местного бара связал скотчем и несколько часов подряд с остервенением истязал девушку, рассказала 360.ru сама пострадавшая. Она добавила, что мужчина рвал на ней волосы, бил головой об пол, лупил плетью и всем, что попадалось под руку, а затем схватился за нож и приставил его к горлу. По ее словам, ей чудом удалось спастись, выпрыгнув в окно.

Приступы агрессии Девушка познакомилась с молодым человеком еще 6 августа. Как отметила собеседница 360.ru, мужчина работает начальником охраны в баре БАМ. Сначала все шло хорошо, они общались и регулярно встречались. Но затем у него начались приступы агрессии. «Я летала в Китай ненадолго на лечение, и после этого что-то у него произошло. Не знаю, пил, может быть, что-то употреблял», — призналась собеседница 360.ru. Она добавила, что после этого молодой человек начал ее бить. «Потом произошел случай, когда он постирал моего пса в стиральной машинке. Я эту ситуацию спустила ему с рук. Собака выжила. Ей предоставили лечение. Я думала, это будет первый и последний раз, когда у него крыша поехала», — рассказала девушка.

Фото: Телеканал «360» 1/2 Фото: Телеканал «360» 2/2

Приказывал раздеваться и грозился убить Роковой стала встреча девушки с парнем у нее в квартире. Сначала ничего не предвещало беды, пара до этого уже несколько дней провела вместе. Но 26 октября настроение мужчины резко переменилось. Девушка рассказала, что с утра он начал пить, затем запер все двери, отобрал у нее телефон и заявил, что она все время будет проводить с ним, никуда не пойдет и никого не вызовет. «Потому что <…> я уже в полицию вызывала», — пояснила она.

Фото: Телеканал «360»

По словам девушки, бойфренд поднял на нее руку. «Тягал меня из стороны в сторону, шантажировал, приказывал мне раздеваться, мол, иначе он меня убьет. Какие-то извращенные у него мысли были. Когда я ему отказывала, это все больше его злило. Он меня раздел силой, повалил на пол, потом начал обматывать скотчем. Бил плеткой, которую принес, подручными предметами, рвал на мне волосы, бил головой об пол», — с ужасом вспомнила пострадавшая. Потом мужчина схватился за нож, рассказала пострадавшая, и позвонил по видеосвязи своей сестре. На камеру он ей показывал, что желает со своей жертвой. «Он прикасался ножом к моей сонной артерии», — рассказала собеседница 360.ru.

Фото: Телеканал «360» 1/2 Фото: Телеканал «360» 2/2

Три часа адских мучений Девушка сообщила, что мужчина избивал ее три часа подряд. «Целый день этого адского мучения… У него какие-то приступы были: то он веселился, то плакал, то бил меня, то еще что-нибудь… Разбрасывал все вещи по комнате. Неадекватный. Мне кажется, у него что-то с психикой», — сказала пострадавшая. Ей чудом удалось спастись. Когда мучитель отвлекся, по словам девушки, она кинулась к окну, услышав, что кто-то бросает в стекло камни. «Я уже была совсем избита, теряла сознание, кровь текла из носа. Ну, мне все-таки удалось прийти в себя, очнуться», — сообщила собеседница 360.ru. Под окнами дома ее ждала семья молодого человека. Позже туда прибыли медики и полицейские. У пострадавшей зафиксировали более сотник гематом, травмы головы, царапины и порезы.

Фото: Телеканал «360» 1/4 Фото: Телеканал «360» 2/4 Фото: Телеканал «360» 3/4 Фото: Телеканал «360» 4/4

Нападавший скрылся, как предположила собеседница 360.ru, через окно. Где он сейчас — никто не знает. «Причем он на связи, на смс-ки отвечает, в чатах сидит различных, где я тоже состою. То есть он в сети, но почему-то его не могут найти уже четвертый день. Очень странная ситуация», — прокомментировала она. Сейчас пострадавшая восстанавливается. Она добавила, что ей еще предстоит пройти множество дорогостоящих процедур. Прокуратура Петропавловска-Камчатского взяла на контроль результаты проверки после избиения девушки. «Принятие законного и обоснованного процессуального решения контролируется надзорным ведомством», — уточнили в пресс-службе. Ранее другой резонансный случай произошел в Ленобласти. Мужчина до смерти избил невесту перед свадьбой из-за приступа ревности.