Житель Ленобласти до смерти избил невесту перед свадьбой из-за приступа ревности
Shot: в Ленобласти ревнивый жених убил невесту перед свадьбой
В Ленинградской области жених убил невесту перед свадьбой. У мужчины случился приступ ревности, сообщил Telegram-канал Shot.
Пара жила в Гатчине. Мужчина сам обратился в полицию и сообщил, что убил свою невесту. Прибывшие на место правоохранители обнаружили тело девушки в ванной, а рядом ее оплакивал жених.
Житель Ленобласти признался, что перед свадьбой часто ссорился с возлюбленной, особенно в последние два дня. Мужчина сильно ревновал невесту. Накануне пара устроила романтический вечер в квартире, позже началась очередная ссора. Жених несколько раз ударил возлюбленную по лицу и пнул в живот. Он оставил девушку в коридоре, а сам ушел спать.
Мужчина проснулся от хрипов, которые издавала избранница. Он отнес ее в ванную, чтобы отмыть от крови и привести в чувство, но девушка скончалась на руках жениха. Против мужчины возбудили уголовное дело.
В Ростовской области пожилой мужчина застрелил женщину и ее дочь, а затем покончил с собой. По данным следствия, причиной убийства стала личная неприязнь.