Послание Усольцевых расшифровали: семья сгинула не в тайге — куда приведет новая зацепка?

Многие уверены, что пропавшая семья Усольцевых не сгинула в тайге, а сбежала из страны. Подтверждением этой версии стала необычная и мистическая деталь — тайное послание Ирины, которое она записала всего за несколько часов до похода.

Видео — ключ к разгадке тайны Усольцевы пропали неподалеку от скалы Буратинка в Красноярском крае 28 сентября, и их бесследное исчезновение поставило в тупик даже профессиональных спасателей. Паспорта членов семьи, несмотря на обыски, так и не нашли, хотя вряд ли туристы стали бы брать с собой документы в поход. На мысли о намеренном исчезновении наводит и новая зацепка — последнее послание Ирины Усольцевой. Перед путешествием хорошо разбиравшаяся в энергетических практиках женщина рассказала в соцсетях, что собирается посетить «места силы», отдохнуть в купольном домике с баней и восполнить энергию. Своему SMM-специалисту всего за несколько часов до похода она прислала еще один ролик. На нем Усольцева молча покачивает головой под странную песню. Сначала на видеозапись не обратили внимания, однако именно она может оказаться зашифрованным посланием, которое прольет свет на расследование.

Странную композицию исполняла певица Татьяна Поклад. Она взяла за основу старую русскую народную песню «На горе калина», но переделала ее — поменяла текст и сделала упор на «мистическом звучании». Певица сняла к песне не менее необычный клип. На кадрах главная героиня гуляет по лесу в ярком платье, преследуемая человеком в маске Солнца. Расстроенная девушка идет к пруду, погружается с головой в воду, после чего ее показывают колышущейся на волнах. На этом необычный ролик не заканчивается — девушка оказывается в пещере. На протяжении всего клипа также часто показывают скелет, лежащий на яркой траве. В комментариях к видео многие пользователи отмечают, что песня завораживающая, но мрачная и гипнотическая. Не поход, а обряд очищения На первый взгляд, видео с этой композицией могло указывать на то, что Усольцева наверняка видела клип и даже знала о своей гибели, но против этой гипотезы выступила этнограф Фатима Гаммадова. Она ознакомилась с обоими видеозаписями и объяснила, что их главной темой являются не похороны, а языческий славянский обряд.

«Его проводили старые бабушки, носительницы той культуры. Посмотрите внимательнее: испытания водой, огнем, символы смерти. Вам знаком этот обряд по русским сказкам. Это обряд очищения», — подчеркнула специалист. По ее словам, она сама участвовала в подобном действе более 30 лет назад. Человек в маске Солнца, как пояснила Гаммадова, является проводником, который помог героине пройти все испытания и измениться с помощью духовных практик. Этнограф добавила, что к подобным обрядам прибегают только те, кому на душе очень плохо, кто не в состоянии справиться с навалившимся грузом проблем и не знает, как дальше жить. Гаммадова назвала символы смерти, которые появляются в клипе, метафорой изменений, отмирания старого и перехода в новое. По ее мнению, Ирина с помощью ролика намекнула близким, что с ней все будет хорошо и она просто избавится от проблем.

Побег в США Усомнился в версии гибели семьи в тайге и старший сын Усольцевых — Даниил Баталов. Он допустил, что супруги с дочкой сбежали и в итоге уехали в США. Перед отъездом глава семьи созвонился со старшим сыном и дал ему понять, что его долго не будет: он расспрашивал, все ли в порядке с работой и не нужна ли финансовая помощь. По мнению Баталова, именно версия с побегом кажется самой логичной. Он предположил, что Усольцевы могли добраться до Монголии, а оттуда выехать в Казахстан. «Недавно пазлик сложился о том, что они могли сбежать. Потому что это единственная версия без трещин. Паспорта новые сделать ведь несложно? Загранпаспорта тем более», — отметил Баталов. Еще одним доводом в пользу версии об инсценированном побеге стала информация о 17-летнем сыне Сергея Усольцева от второго брака — Матвее. После развода родителей он с матерью и ее новым мужем-американцем стал жить в США. Сейчас парень учится в престижной частной школе, однако продолжает поддерживать контакты с российскими родственниками.

Многие специалисты полагают, что Усольцев мог сбежать из России, чтобы не возвращать взятые для завода кредиты, срок по которым истекал 14 ноября. Бизнесмен с конца девяностых сотрудничал с США, поэтому не исключено, что после талантливой инсценировки исчезновения семьи в тайге он вполне мог туда переехать. Еще более интересную версию озвучил адвокат Александр Карабанов. Он не исключил, что побег удалось осуществить с помощью украинской стороны. По его мнению, Усольцевы обставили все как несчастный случай, а сами заранее купили новые комплекты документов через украинцев. Юрист объяснил, что семью за крупную сумму могли оформить как украинских беженцев, а потом в упрощенном режиме предоставить им все необходимое для вылета в Соединенные Штаты.