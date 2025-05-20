Сегодня 14:17 Подушка безопасности искалечила россиянина после ДТП на Филиппинах. Кто за это ответит? Жена попавшего в аварию на Филиппинах россиянина рассказала о его состоянии 0 0 0 Эксклюзив

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Российский турист Максим Коровин, попавший в аварию в Маниле, уже третий месяц находится на ИВЛ. С каждым днем его состояние становится все хуже, мужчине требуется срочная транспортировка в Россию, которую семья на данный момент оплатить не может. Об этом в беседе с 360.ru рассказала жена пострадавшего Елена.

Лечение затянули из-за праздников Авария, перевернувшая жизнь семьи российских туристов, произошла еще в конце февраля. Вечером Максим вместе с сыном ехал за рулем Honda и на перекрестке столкнулся с внедорожником жителя Филиппин, который проигнорировал красный. В салоне автомобиля с россиянами сработала подушка безопасности, из которой вылетела железная деталь весом 19 граммов. Она проломила 47-летнему россиянину челюсть и пробила сонную артерию.

Мы попали в какой-то ад. С 22 февраля он находится в больнице. Все это время он там по вине клиники. В марте поставили неверный диагноз — пневмония, провели операции, зашили сонную артерию. Челюсть не могли сначала восстановить, потому что была инфекция. Только в апреле выяснилось, что у него не пневмония, а пневмоторакс. Елена жена Максима

Лечение российского туриста затянулось и из-за филиппинских праздников. За эти дни ему забыли вытащить дренаж, а на просьбы жены сделать это постоянно откладывали процедуру. На рентген мужчину отправили только в начале мая. Сейчас Максим подключен к ИВЛ. Состояние мужчины продолжает стремительно ухудшаться: его руки и нога полностью парализованы, а вторая функционирует только на 10%. В марте показатели были лучше: одна нижняя конечность работала полностью, вторая — на 30%.

«Питание только через зонд. Он высох полностью. Иммунитет из-за всех этих антибиотиков, которые кололи, не справляется», — поделилась Елена.

По ее словам, муж не может сам дышать, у него появились пролежни, Максим страдает тяжелой формой анемии. «Ему нужно набирать мышечную массу, а сделать это не может, потому что ему даже не колют витамины», — пожаловалась россиянка.

Фото: Carola Frentzen / www.globallookpress.com

Семье поможет Минздрав В начале мая Минздрав России направил семье письмо о том, что готов помочь с выпиской и транспортировкой пострадавшего на родину для получения надлежащего лечения. Российское министерство предоставит необходимое оборудование и врачей, но Коровины должны оплатить услуги по перевозке. «Это для нас явилось толчком: у нас нет ни средств, ни возможности его как-то перевезти. И с этого момента мы начали двигаться в сторону выписки, пытаться добиваться этого. Нам нужно оплатить медицинские услуги — около 7,5 миллиона рублей — и 1,5 миллиона на транспортировку. При повреждениях Максима требуется восстановление первые полгода. Три месяца уже прошло, у нас остается еще три. Если не перевезем его в Россию и не начнем срочно реабилитацию, то, к сожалению, выход из этой ситуации гарантирован с инвалидностью», — пояснила Елена.

Фото: Rouelle Umali / www.globallookpress.com

Рассмотрение дела затянут на 5-10 лет? Сложности есть и в судебных процессах после аварии. Семья Коровиных подала иски в отношении виновника аварии и производителя автомобиля Honda, но, как им сказали, такие дела могут рассматривать в Филиппинах 5-10 лет.

«Первое слушание назначено на 30 мая. Машина виновника ДТП принадлежит какой-то компании, у которой на счетах нет средств. Сам водитель намерен отправиться в тюрьму, а не платить штраф», — добавила жена Максима. Женщина подчеркнула, что забрать автомобиль для передачи Honda можно будет только после того, как удастся решить все вопросы с мужчиной, спровоцировавшим аварию. Экспертиза, выразила она надежду, укажет на неверно сработавшую подушку безопасности — и это даст возможность подать иск против компании.