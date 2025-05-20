Россиянин стал инвалидом из-за удара подушки безопасности Honda в сонную артерию

Турист из России, отдыхавший на Филиппинах, стал инвалидом после того, как попал в аварию с местным жителем. Его семья считает, что причиной этому стала подушка безопасности в иномарке Honda, за рулем которой он ехал. Об этом сообщил Telegram-канал Shot .

ДТП произошло еще в конце февраля. Житель Филиппин на внедорожнике проехал по дороге на запрещающий сигнал светофора и допустил столкновение с Honda, в которой находились российские туристы. В этот момент в салоне иномарки сработала подушка безопасности, из которой вылетела железная деталь. Она проломила 47-летнему россиянину челюсть и пробила сонную артерию, уточнил источник канала.

На данный момент пострадавший уже третий месяц находится на аппарате ИВЛ. У него парализованы обе руки, а одна нога двигается только на 45%. Местные медики выставили семье счет за лечение на восемь миллионов рублей. Транспортировать россиянина на родину нет возможности.

Семья туриста намерена подать иск к Honda, чтобы получить компенсацию для покрытия медицинских расходов и оплаты транспортировки мужчины в Россию. Сотрудники японской корпорации заявили, что могут забрать автомобиль на экспертизу для анализа работы подушки безопасности, но местные власти не отдают машину, потому что она необходима для расследования дела об аварии.

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