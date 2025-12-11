Отменили 650 рейсов. Почему пассажиры во Внуково спали на полу и как добиться справедливости

Пассажиры во Внуково и Шереметьево были вынуждены ночевать в аэропорту из-за закрытого неба в связи с беспилотной опасностью. Более 650 рейсов отменили или задержали. Некоторые спали на картонках, лавках или ковриках. Кому-то совсем не повезло — пришлось устраивать уют на полу. Почему так произошло и что делать в такой ситуации — разобрался 360.ru.

Что произошло в аэропортах? Ночью и утром силы противовоздушной обороны сбили десятки беспилотников на подлете к Москве. Из-за этого закрыли воздушное пространство. Самолеты не принимали и не выпускали в аэропортах Жуковский, Домодедово, Внуково и Шереметьево. Более 650 рейсов задержали или отменили. Это нарушило планы многих путешественников, оказавшихся в авиагаванях. Одна из очевидиц рассказала в беседе с 360.ru, что ее рейс во Владикавказ задержали на 4,5 часа. У некоторых ситуация оказалась более плачевной — в аэропорту пришлось провести до 12 часов. Люди устроились на полу, картонках, ковриках и лавках. Кому-то даже удалось поспать. Пассажирам выдали ваучеры на еду и воду. Однако ценовой лимит в них оставлял желать лучшего — 200-600 рублей. При этом только вода в аэропорту стоит от 200 рублей, а питание не менее дорогое.

Фото: 360.ru 1/2 Фото: 360.ru 2/2

Как отреагировала прокуратура? В Московской межрегиональной транспортной прокуратуре прокомментировали ситуацию. «В связи с ограничениями в работе аэропортов Московского авиаузла на прием и выпуск воздушных судов Московской межрегиональной транспортной прокуратурой организованы надзорные мероприятия», — заявили в ведомстве. В пресс-службе отметили, что по результатам проверок дадут оценку соблюдения прав пассажиров и оказания им услуг.

Фото: 360.ru

Что делать в такой ситуации? Юрист, преподаватель Финансового университета при Правительстве России Наталья Кубасова в беседе с 360.ru заявила, что в такой ситуации пассажиры могут отстоять свои права в суде «Пассажиры могут подать суд на авиакомпанию и требовать компенсацию за задержку рейса, за неудовлетворительное поведение и нарушение их прав», — сказала она. По словам эксперта, согласно Воздушному кодексу и закону о защите прав потребителей, при задержке рейса свыше двух часов пассажиру положены напитки и горячее питание без оплаты. Это предоставляется каждые четыре часа в дневное время и каждые шесть часов ночью. При существенных задержках есть право на размещение в отеле. Она отметила, что сумма в 200 рублей на ланч, как правило, не соответствует рыночной стоимости питания. В данном случае она даже не покрывает минимальных норм, установленных законодательством. Таким образом, основание для подачи жалобы имеется. «Если человеку отказано в предоставлении полноценного питания и других положенных услуг, то пассажир в праве обратиться с претензией к авиаперевозчику, а затем в суд. Как правило, судебная практика показывает, что в этом случае пассажирам удается взыскать компенсацию морального вреда и штраф с авиаперевозчика», — сказала Кубасова. Штраф рассчитывается исходя из суммы, которую укажет в своем требовании гражданин. Как правило, она приравнивается к стоимости авиабилета.

Фото: 360.ru

Как именно стоит подавать иск? По ее словам, для удачного исхода пассажирам нужно задействовать все способы, чтобы достучаться до справедливости. Подать иск самостоятельно, отправить коллективную жалобу и придать ситуацию общественной огласке. «Предварительно нужно, конечно, направить претензию авиаперевозчику, обязательно сохранить все документы, фото, чеки и так далее. Если нет ответа или будет отказ, то обратиться в суд», — объяснила специалист. При этом в подобных ситуациях коллективные иски часто более эффективны. Публичное освещение проблемы через СМИ и социальные сети, а также жалобы в Росавиацию и Роспотребнадзор, усиливают давление на перевозчика и могут ускорить рассмотрение претензий. Кубасова посоветовала все равно подавать в суд, несмотря на то, что авиакомпания турецкая. Если нарушение случилось в России и вылет был из российского аэропорта, то к иностранным компаниям применяется российское законодательство. Претензию следует составлять на русском языке и его копии отправить в Росавиацию и Роспотребнадзор.