Пассажирам во Внуково пришлось ночевать на ковриках из-за закрытого неба над Москвой

Пассажирам в аэропорту Внуково пришлось спать на туристических ковриках, картоне и скамейках из-за закрытого неба. Прием и выпуск самолетов ограничили в связи с опасностью беспилотной атаки. Никаких перелетов не было уже пять часов. По данным Telegram-канала Shot отменены, задержаны или перенаправлены в другие аэропорты уже более 130 рейсов.

К самым недовольным пассажирам вышел представитель аэропорта и попытался успокоить их. Он отметил, что скоро с ними свяжется представитель авиакомпании и всех разместят в гостиницах. Также стали раздавать ваучеры на питание и воду.

Примерно в 00:30 ночи началась атака беспилотников на столицу. Как заявил мэр города Сергей Собянин, сбили 31 украинский беспилотник. О взрывах в небе рассказали жители Домодедово, Раменского и Истры. Временные ограничения на полеты ввели в аэропортах Жуковский, Домодедово, Внуково и Шереметьево.