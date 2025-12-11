Средства ПВО сбили еще один беспилотник в столичном регионе

Средства ПВО сбили еще один беспилотник, летевший на Москву. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Telegram-канале .

На месте падения обломков работают экстренные службы. О пострадавших и разрушениях не сообщается.

Со вчерашнего вечера, по словам мэра, уничтожили уже 38 беспилотников, летевших в сторону столицы. Министерство обороны утром сообщало о 40 дронах, в том числе 32 направлявшихся на Москву, после этого были новые атаки.

Из-за этого в аэропортах Внуково, Домодедово и Шереметьево задержали и отменили более 240 авиарейсов. Часть самолетов ушли на запасные полосы, например в Санкт-Петербург.